Jenny Llada, su inesperado ataque a Revilla en defensa de Bárbara Rey

A pesar de que en los últimos tiempos ha protagonizado numerosos enfrentamientos con Bárbara Rey, se ha convertido en uno de sus azotes públicos, y su amistad es irrecuperable, Jenny Llada no ha dudado en salir en defensa de la vedette después de que Miguel Ángel Revilla reaccionase a la demanda del Rey Juan Carlos comentando en todas sus intervenciones que no entiende por qué el Emérito no ha iniciado acciones legales contra la artista o Corinna Larsen si han dicho cosas mucho más fuertes y gordas que las que él ha manifestado sobre el padre del Rey Felipe VI, y por las que ahora él le reclama 50.000 euros en concepto de indemnización.

"Pues a ver, yo entiendo a Revilla, porque dirá a mi unos si y otros no, pero Revilla si tú has dicho algo que molesta, pues lógico que se demande. Cuando se habla hay que atenerse a las consecuencias. Y si no ha demandado a Bárbara, porque ha prescrito, porque la tendrá más cariño, porque no le importará. No lo sé" ha apuntado Jenny.

Testigo de algunos de los encuentros de su examiga y el Emérito, la artista cree "que demandar algo que tú has vivido o que te ha parecido a ti, pues entiendo que a lo mejor eso no se puede demandar, si yo cuento una experiencia... Como yo cuando he contado cosas que me han pasado a mí en mi vida, aunque hable de otras personas, es mi vida. Entonces creo que eso no es demandable" ha añadido, convencida de que ese podría ser el motivo por el que Don Juan Carlos no ha tomado medidas legales contra Bárbara.

"Hoy tenemos más libertad de expresión y podemos hablar libremente de cada uno, hasta de nosotros mismos, y lo de Revilla, pues no sé, sí hijo mío, pero no llores que eres ya muy mayor" ha añadido, dejando claro que el expresidente de Cantabria no tenía que haber hablado "de cosas que no ha vivido".

"Si no lo has vivido ni lo sabes, ¿por qué hablas de mí? Pues atente a las consecuencias. Revilla, lo siento, me caes bien pero últimamente te veo que te pasas mucho en los programas, vas demasiado sobrado, no solamente con lo del Rey, con muchas más cosas, y a veces me incomodas" ha sentenciado, muy dura con el político.

Además, Jenny ha quitado hierro a las declaraciones de Ángel Cristo Jr. afirmando que si Don Juan Carlos ha demandado a Revilla y no a su madre es porque "dos tetas tiran más que dos carretas", asegurando que aunque no lo parezca el hijo de Bárbara tiene un "sentido del humor negro como Juan Alonso Millán".