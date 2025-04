HRW alerta de la "erosión" de los derechos reproductivos de las mujeres y el acceso al aborto en Rumanía

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha alertado este lunes de la creciente "erosión" de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas en Rumanía y ha instado a las autoridades del país a "garantizar" el acceso al aborto y la posibilidad de obtener información sobre cuestiones sanitarias de relevancia.

En el informe 'Está sucediendo incluso sin que te des cuenta', la organización ha denunciado que cada vez existen más obstáculos para las mujeres a la hora de acceder a este tipo de prestaciones a pesar de que cuentan con garantías en el marco de la legislación.

"Las mujeres y las niñas se enfrentan a un escenario cada vez más hostil a medida que buscan tomar decisiones sobre sus cuerpos y su salud", ha aseverado Song Ah Lee, autora del documento, que apunta a que el Gobierno "está fracasando a la hora de proteger estos derechos".

Así, ha afirmado que existen barreras "claras" a la hora de acceder a estos derechos aunque el aborto es legal en el país hasta la semana 14 de embarazo. Los datos de HRW, no obstante, señalan que existe un número cada vez mayor de médicos y hospitales públicos que ya no ofrecen estos servicios, contraviniendo la ley.

Estos médicos aluden generalmente a la objeción de conciencia para evitar realizar estas prácticas y derivan a sus pacientes a terceros, lo que supone una "violación" de sus derechos. "Algunas instalaciones sanitarias se niegan en su totalidad a realizar abortos", recoge el texto.

En este sentido, ha acusado a las autoridades rumanas de "facilitar el trabajo de los activistas antiabortistas que buscan disuadir a mujeres y niñas para que no se sometan a esta intervención". Asimismo, muchos facultativos exigen a las pacientes menores de 18 años obtener consentimiento paterno a pesar de que la normativa permite a las mayores de 16 años acceder al aborto de forma legal sin dicha autorización.

Algunas de las afectadas, como Nina, ha relatado que su propio médico de familia le informó de la incapacidad de abortar a través de medios públicos, por lo que acabó contactando por error con una página antiabortista. "Me contaban cosas que parecían ciencia ficción: que los médicos no usaban anestesia o que me darían el feto y lo rebanarían delante de mí", ha lamentado.

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

HRW ha alertad de que muchas mujeres y niñas en Rumanía hacen frente a limitaciones a la hora de acceder a métodos anticonceptivos, especialmente en zonas rurales y en comunidades marginales, donde también existe una deficiente información sobre estas cuestiones.

"Rumanía está violando los Derechos Humanos y sus obligaciones bajo la ley internacional, por lo que debe tomar todas las medidas a su alcance para garantizar una educación sexual completa a todas las menores con el objetivo de que puedan ejercer sus derechos en un futuro y acceder a métodos anticonceptivos y un aborto seguro", asegura el informe.

Desde la organización, han hecho hincapié en que las autoridades rumanas "deberían centrarse especialmente en garantizar que los procesos sin supervisión ni regulación del sistema de salud, así como la falta de información, disponibilidad o asequibilidad, no impidan que las mujeres y las niñas tomen decisiones informadas sobre su salud".

"Las activistas en Rumanía han luchado durante décadas para restablecer los derechos sexuales y reproductivos en su país", ha declarado Lee, que ha matizado que ahora "se enfrentan a un alarmante nivel de retroceso". "Rumanía debería recordar su propia historia destructiva y respetar plenamente los derechos de las mujeres y las niñas", ha zanjado.