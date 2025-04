Amplio seguimiento de huelga general en Cisjordania y Jerusalén Este por ofensiva en Gaza

Jerusalén/Ramala, 7 abr (EFE).- La huelga general convocada este lunes por diferentes facciones palestinas contra "la agresión en Gaza y en apoyo a la resistencia" está teniendo un amplío seguimiento en varias ciudades de la Cisjordania ocupada y también en Jerusalén Este, cuyas calles están vacías y la mayoría de los comercios permanecen cerrados.

"Me he enterado esta mañana de que había huelga porque ya no veo las noticias. No es justo lo que está pasando. Están matando a muchos niños en Gaza", cuenta a EFE un comerciante palestino desde el barrio musulmán de la Ciudad Vieja de Jerusalén que, tras enterarse de la huelga, decidió cerrar su tienda.

Desde que Israel rompiera el alto el fuego en el enclave palestino, el pasado 18 de marzo, cerca de 500 niños gazatíes han muerto en ataques del Ejército, según datos del Gobierno del enclave, en manos de Hamás.

Hamás y Fatah, la principal fuerza secular en la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que gobierna en partes reducidas de Cisjordania ocupada, pidieron al pueblo palestino que se sumara a la huelga general convocada para este lunes "ante los continuos crímenes, genocidio y limpieza étnica de nuestro pueblo en Gaza".

Esta convocatoria se ha plasmado en algunas de las principales urbes del sur de Cisjordania ocupada como Ramala, donde, según atestiguó EFE, las calles están este lunes vacías y los negocios, restaurantes y cafeterías están en su mayoría cerrados.

Escuelas y universidades de Ramala cerraron sus puertas, según informa la agencia Sanad, y la Ciudad Vieja de Nablús quedó este lunes totalmente vacía, se observa en vídeos distribuidos por canales de noticias palestinos.

La huelga general llega en uno de los momentos más críticos para la Franja sumida de nuevo en bombardeos diarios y en una situación humanitaria que sigue agravándose ante el bloqueo impuesto por Israel a la entrada de camiones con comida, medicina y combustible desde hace más de un mes.

En las últimas 24 horas, más de medio centenar de gazatíes han muerto en bombardeos israelíes en diferentes puntos de la Franja de Gaza, informó el Ministerio de Sanidad. EFE

