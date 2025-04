Van der Poel admite que no estuvo "ni cerca" de lograr su cuarto Tour de Flandes

Redacción deportes, 6 abr (EFE).- El neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin Deceuninck) no pudo lograr su cuarto título en el Tour de Flandes, lo que hubiera sido un récord histórico, ya que lo evitó con su triunfo el esloveno Tadej Pogacar.

"El récord no estuvo ni cerca. Ya iba cerca del límite. No sé si ha influido la caída. Un accidente así, por supuesto, no es ideal y no sirve de nada, pero aun así, los daños fueron bastante limitados. Tuve suerte", señaló el ganador de la reciente Milán San Remo y E3 Harelbeke.

No obstante, Van der Poel, quien llegó a un minuto de Pogacar por detrás de Pedersen, dio por bueno su tercer puesto.

"Luchamos bien con el equipo e hice todo lo posible, por eso estoy contento con mi tercer puesto y el podio", dijo.

Van der Poel admitió también que "está bastante claro quién fue el más fuerte. No fui lo suficientemente bueno. Una vez más no tuve una buenas sensaciones y estaba al límite. Con experiencia y fuerza de voluntad, me abrí paso hasta el podio".

Ante la próxima París Roubaix, Van der Poel afirmó que "habrá una segunda oportunidad el domingo, es un recorrido menos difícil, aunque también hace falta algo de suerte", concluyó. EFE