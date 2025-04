Rosa Valenty confiesa que ha pasado por situaciones muy difíciles

No quiere ser ejemplo para nadie, pero lo cierto es que los testimonios que Tamara Gorro muestra en sus libros y en redes sociales ayudan a esa comunidad de seguidores que ha formado a lo largo de los años. Ahora ha presentado su último libro, 'Ahora que vuelvo a vivir', en el que detalla cómo afrontó su depresión y lo que ha aprendido de ese proceso, y ha estado muy arropada por rostros conocidos.

Uno de ellos fue Rosa Valenty, que no se quiso perder este día tan especial para la influencer, y allí mismo confesaba que ella también ha tenido que "volver a vivir" varias veces en su vida.

"Hay que resetearse constantemente porque a veces la vida te sorprende, tanto para lo bueno como para lo malo, pero sí, he tenido que volver a vivir", reconocía la actriz, aunque "hasta el punto de querer desaparecer, no, pero sí que he pasado por situaciones bastante difíciles, que las he gestionado con mi sonrisa".

En cuanto a su amistad con la influencer, Rosa desvelaba que "para mí Tamara Gorro es especial, adorable y maravilloso... como su madre, su abuela y su abuelo, que en paz descanse". "Yo la he visto volver a vivir varias veces y yo también soy persona de ahora que vuelvo a vivir", por lo que "le deseo un gran éxito con el libro".