Paco Roca, Premio del Salón Comic Barcelona: "Los premios ayudan contra la inseguridad"

Sergio Andreu

Barcelona, 6 abr (EFE).- Paco Roca, uno de los historietistas españoles más prestigiosos de los últimos tiempos, acaba de cumplir uno de los sueños de su vida, ganar el Gran Premio del Salón Comic Barcelona, reconocimiento que le llega en un momento dulce de su carrera.

Roca es uno de los autores que en los últimos veinte años han convertido el cómic en un medio cultural "serio" para muchos lectores adultos, a través del humor ('Memorias de un dibujante en pijama'), la memoria histórica ('Los surcos del azar') o con historias íntimas y familiares ('Arrugas' o 'La casa').

Una trayectoria jalonada de premios: Nacional del Cómic de España 2008; Goya al mejor guión adaptado por 'Arrugas' (2011), Eisner 2020 a mejor obra extranjera o la medalla de Oro en Bellas Artes 2021- a la que se suma ahora el Gran Premio del Salón, el "soñado por cualquier autor de cómic", asegura en una entrevista a EFE.

"Los premios están bien porque los autores somos gente insegura que duda de todo lo que hace, porque los cómics no son matemáticas. Te guías un poco por instinto, los lectores, las ventas o los premios. Pero tienes que crear sin pensar para nada en ellos", acota sobre su influencia.

El creador de 'El abismo del olvido' es un artista accesible, que no duda en mostrar sus conflictos, los mismos que reflejan los personajes de sus obras gráficas.

Aunque no se ciñe a un género -también probó con la aventura documental en 'El tesoro del Cisne Negro'- entiende que sus libros son "pequeñas variaciones" de una misma obra.

"Mirando atrás, piensas que estás repitiendo la misma obra de diferente manera, que solamente tienes un tema, que en muchos casos es la memoria o la melancolía, y que vas abordando de otra manera, cambiándoles la ropa, como tú vas cambiando", comenta el dibujante y guionista que se atrevió con el cine en 'Arrugas'.

"Hay dos tipos de historias que pueden conectar con los lectores. Unas son las que nos producen extrañeza, como 'Los surcos del azar', y otras que conectan con lo cotidiano, en la que los lectores se ven identificados, y a mí me gusta, porque me sirve de terapia. Puedes mostrarte cómo eres, tus inseguridades, tus miedos, lo que te gusta... y encuentras una conexión muy directa", reflexiona.

Eso le ocurrió con 'La casa', la novela gráfica sobre tres hermanos que heredan la vivienda familiar, una de sus títulos más premiados, convertida también en una película con actores reales.

"Cuando la estaba haciendo pensaba que quizás no interesaría a nadie de tan normal que era y sin embargo, es el cómic que más gente me ha dicho que se sentía identificada con él. ¿Es bonito, no? Todos queremos que nos comprendan. Yo tengo la suerte de poder hacer historias personales y que la gente las comprende y te las multiplica con todas sus emociones".

La agenda de Roca echa humo, salones y festivales en España y fuera -"por fortuna, mis cómics se publican en muchos países"- y presentaciones que no lo dejan mucho tiempo.

"Cada vez tengo menos tiempo y ahora tengo que volver otra vez a trabajar en vacaciones y fines de semana, que es el tiempo que debería dedicar justamente a vivir", reconoce sin tono de queja y con la mente en la antológica sobre su obra que se inaugurará en junio en el Instituto Cervantes de Madrid, reflejo de la salud del medio con "la llegada de nuevos lectores que nunca habían leído cómic", afirma satisfecho. EFE

(foto)