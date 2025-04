Mari Ángeles Grajal, sin miedo a que el emérito le demande

Siguiendo con la promesa que le hizo a su difunto marido de acudir a todas las corridas de toros que pudiese como hacía con él, Mari Ángeles Grajal se dejaba ver este fin de semana en la plaza de toros de Moralzarzal donde tomó la alternativa Javier Blanco -yerno de Pepe Hidalgo- a los 42 años.

Allí fue preguntada por la noticia de la semana: la demanda del emérito a Miguel Ángel Revilla por las declaraciones que ha hecho sobre el y, también, por si ella tiene miedo de que también tome medidas legales contra ella por lo que ha narrado en su libro.

La viuda de Jaime Ostos publicaba hace unos meses las memorias del torero y, entre otras cosas, desvelaba en ellas una noche de amor en la que el torero y el emérito compartieron cama con dos vedettes.

Sin embargo, parece que la doctora no tiene miedo a que Don Juan Carlos ejerza cualquier medida legal contra ella por ello: "¿Pero qué me dices? No me preguntes bobadas, por favor. Hay que aprender a hacer preguntas, cariño", respondía enfadada.