La Itzulia de las ausencias promete espectáculo en las siempre exigentes carreteras vascas

Bilbao, 6 abr (EFE).- La Itzulia Basque Country, el nombre oficial en los últimos años de la tradicional Vuelta al País Vasco, está marcada en esta edición de 2025 por la ausencias de las grandes figuras del pelotón internacional, pero también por las ganas de ofrecer espectáculo sobre un recorrido siempre complicado por las carreteras vascas.

Antes de que arranque este lunes en Vitoria, a una de las carreras de una semana más prestigiosas del calendario UCI WorldTour sin duda le vendrá a la memoria las grave caída del año pasado, aquella que puso en duda el resto de la temporada, y hasta sus respectivas carreras, de buena parte de los dominadores de esta época. De Jonas Vingegaard, ganador en 2023, de Remco Evenepoel y de Primoz Roglic, vencedor en 2018 y 2021.

No fueron los únicos que salieron gravemente dañados, pero sí los nombres más llamativos. Ninguno de ellos estará mañana en la salida. Como tampoco el mejor corredor del momento, Tadej Pogacar. En su caso porque no se le acomoda a su calendario, razón por la que no estarán tampoco Juan Ayuso, el ganador de 2024, y Mikel Landa, la principal estrella vasca. Y está lesionado Carlos Rodríguez, segundo el año pasado.

No obstante, aun sin Pogacar y Ayuso el UAE de Joxean Fernández Matxin se presume como el equipo a batir con ciclistas inscritos como el portugués Joao Almeida, el mexicano Isaac del Toro o Brandon McNulty, a quienes escoltarán Marc Soler e Igor Arrieta.

El Red Bull-BORA de Alexandr Vlasov, el colombiano Daniel Felipe Martínez y Florian Lipowitz, el Movistar de Enric Mas, el Visma Lease a Bike de Sepp Kuus y Wilco Kelderman y el Lidl-Trek de Mattias Skjelmose, Bauke Mollema y Sven Nys, éste ganador el sábado del GP Indurain, se perfilan sus principales rivales.

El pelotón estará compuesto por un pelotón de 24 equipos con un máximo de siete corredores al que ha apuntado a última hora otro ilustre de la carrera, el francés Julien Alaphilippe, como colíder junto a Marc Hirschi de su nuevo equipo, el Tudor.

También se espera mucho de los locales Pello Bilbao, a quien acompañarán en un potente Bahrain el colombiano Santiago Bruitago y Jack Haig; Ion Izagirre, ganador en 2018 y en el podio final hasta en seis ocasiones, su compañero en el Cofidis Alex Aranburu y Omar Fraile (Ineos), que comenzará a despedirse de compañeros, rivales y afición tras anunciar su retirada tras la Vuelta a España.

Todos ellos tendrán casi 900 km (868,2) para expresarse. Un recorrido, como es habitual, de seis etapas entre las que destacan sobremanera la primera y la última.

Abrirá la carrera una contrarreloj relativamente larga (16,5 km) con el Buesa Arena, pabellón en el que juega el Baskonia de baloncesto, como referencia y una subida, el Alto de Arzubiaga, que no cambia mucho los pronósticos que apuntan a un rodador como vencedor.

Será el primero de los 23 altos puntuables de la prueba y de los 16 que serán de Tercera categoría. Completarán la nómina tres de Segunda y cuatro de Primera. Tres de estos cuatro en la última etapa, el recorrido final por Eibar y sus alrededores con el que suele terminar cada año la carrera.

Dos de esos Primeras de la última etapa son subidas a Arrate, por Krabelin e Izua, y llegarán después de un primer ascenso a Azurki en una jornada que, no obstante, como en las últimas ediciones, no acabará en alto.

Otro ascenso a Izua es el cuarto Primera y marcará el final de la cuarta etapa, Una subida a 11 km de la meta Markina que supone la segunda 'trampa' de la carrera tras la de la tercera jornada camino de Beasain. En la que a los corredores les esperan en los últimos 40 km los muros de Gaintza, con tramos de hasta el 20 por ciento, y Lazkaomendi (18%). Este último con la cima a 5,4 km de meta.

Un jornada en teoría de transición a Lodosa, que puede marcar el viento si aparece, y otra hacia Gernika salpicada de muchas subidas sin demasiada en entidad completan el recorrido de una Itzulia 2025 que se acordará de los ausentes, pero que también quiere disfrutar de los sí acuden y del recorrido siempre atractivo que ofrece.

. Etapas

1. Vitoria/Baskonia-Alavés (16,5 km/CRI)

2. Pamplona/Lodosa (199, 8 km)

3. Zarautz/Beasain (156,3 km)

4. Beasain/Markina-Xemein (169,6 km)

5. Orduña/Gernika-Lumo (172,4 km)

6. Eibar-Eibar (153,6)

. Últimos ganadores

2024 Juan Ayuso (ESP).

2023 Jonas Vingegaard (DIN).

2022 Daniel Felipe Martínez (COL).

2021 Primoz Roglic (ESL).

2020 Cancelada por la pandemia.

2019 Ion Izagirre (ESP).

2018 Primoz Roglic (ESL). EFE