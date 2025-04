El ecuatoriano Harold Martín López estrena su palmarés con su triunfo en el Tour de Grecia

Redacción deportes, 6 abr (EFE).- Harold Martín López, ciclista ecuatoriano del equipo Astana, certificó este domingo su triunfo en el Tour de Grecia tras una quinta etapa final disputada entre Maratón y Syntagma, de 155,5 kilómetros, que se llevó al esprint el italiano Matteo Moschetti, del Q36.5 Pro Cycling Team.

Martín Lopez, de 25 años, logró conservar el maillot de líder que lucía desde la segunda etapa para sellar su primera victoria profesional en una prueba en la que su equipo no necesitó ningún triunfo parcial.

Tras certificar su éxito, el corredor se mostró "muy contento" con el resultado. "Tras mi accidente en el Tour Down Under quería recuperar mi mejor forma y aportar una victoria al equipo. Este proyecto me ha dado muchísimo en los últimos cuatro años, y tenía muchas ganas de devolver esa confianza con éxito".

"Ya en la Milán-Torino y la Volta a Cataluña, noté que mi forma estaba mejorando, y estoy muy contento de que todo saliera bien en el Tour de Francia. Esta es mi primera victoria profesional y significa mucho para mí. Espero que esto sea solo el principio», apuntó Harold Martín López en unas declaraciones facilitadas por su equipo. EFE