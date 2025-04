Camila Sosa Villada: "Todos tenemos un fascista adentro"

Florencia Pessarini

Buenos Aires, 6 abr (EFE).- La actriz y escritora argentina Camila Sosa Villada, cuya obra ha sido traducida a más de veinte idiomas, afirma que "todos tenemos un fascista adentro" durante una entrevista a EFE con motivo del estreno de la película 'Tesis sobre una domesticación' (2024), basada en su novela homónima y de la que es protagonista.

"La vida de las travas (personas trans), de la gente que vive en la calle, está signada por el fascismo. Las instituciones son fascistas", afirma Sosa Villada, al insistir: "Todos tenemos un enano fascista adentro (....) y a ese enano hay que tratar de patearle el culo y sacárselo de adentro”.

La artista habla de "retomar la idea de conmover al otro" y menciona, en ese sentido, a los jubilados argentinos, que cada miércoles reclaman en las calles una mejora de sus pensiones.

"No entiendo cómo puede ser que la gente no se conmueva con un viejo llorando frente a una cámara, no entiendo qué se apagó dentro de las personas", dice Sosa Villada.

En la Argentina del presidente Javier Milei "o nos ponemos todos a entrenar o damos la batalla de conmover desde el lenguaje", añade.

Tesis sobre una domesticación

'Tesis sobre una domesticación', dirigida por Javier Van de Couter y coprotagonizada por el mexicano Alfonso 'Poncho' Herrera, cuenta la historia de una actriz trans exitosa, otrora prostituta, que ofrece una resistencia salvaje a dejarse estructurar por las comodidades de su vida burguesa y el amor de una familia.

La novela se publicó por primera vez en 2019 y fue reescrita para la edición de Tusquets en 2023, un proceso que se dio en paralelo de la adaptación al cine, en el que Sosa Villada participó.

"Era como un superpoder que tenía en el set, saber absolutamente todo del personaje y la película, incluso más que el director", explica sobre la experiencia de poner a jugar a su yo de escritora con el de actriz, quienes, según sus palabras, "se parecen bastante".

Camila Sosa Villada se considera ante todo una persona rebelde: "Me resulta desesperante pensar en la idea de tener que compartir una vida con alguien que depende muchísimo de vos, como es un hijo, y con un marido", detalla.

"Yo soy rebelde por naturaleza, me gusta llevar la contra. También me da mucho placer decepcionar y traicionar", dice la actriz nacida en 1982 en La Falda, en la provincia argentina de Córdoba.

"La actriz", como llama Camila al personaje de la novela llevada al cine, tiene sexo con su marido gay, con el borracho de su pueblo que la salvó de la muerte cuando era adolescente, con el director de la obra que protagoniza y con la pareja de su madre.

Dice que el sexo aparece en 'Tesis' como una forma de llenar el vacío: "La sociedad occidental llena la falta con sexo, drogas, trabajo, una familia. Pero la falta no se llena, se lleva a pasear", dice citando a la poeta uruguaya Cristina Peri Rossi.

"Dolieron cosas", dice al ser preguntada sobre la grabación de la película, que ha ganado el Premio Q-Hugo de Oro en el Festival de Chicago y ha participado en los de Morelia (México) y Gijón (España). En mayo llegará a las salas de Argentina.

La autora también de 'La novia de Sandro' (2015) y 'Soy una tonta por quererte' (2022) ha seguido con la temática de la sexualidad en 'La traición de mi lengua', que presentará en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y que ya ha agotado la primera edición en la preventa.

'Las Malas', su primera novela publicada en 2019, traducida a veinte idiomas y con numerosos premios, será ahora adaptada al cine por el argentino Armando Bo en la dirección y 'Los Javis' (Javier Calvo y Javier Ambrossi) en la producción. Esta obra cuenta andanzas de una comunidad "travesti" que ejerce la prostitución.

"A mí me gusta la palabra travesti porque tiene más historia. En mi época estábamos en la calle, teníamos miedo, también metíamos miedo, nos teníamos que defender, teníamos que saber cortar, tenemos que saber qué armas llevar", detalla a EFE.

Mujeres trans son aquellas que han sido asimiladas por el sistema, "como le pasa a La Actriz de Tesis" y a la propia Camila. "Un espanto", dice.

"Vivo con mucha nostalgia esa época en la que cada minuto podía ser el último, no tener que rendir cuentas, hacer lo que se me cante", dice y agrega que ahora se la pasa pensando en un futuro que la aterra: "Si esta carrera de anestesiados sigue adelante y suma más adeptos, va a ser muy difícil vivir". EFE

