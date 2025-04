Antepenúltima estación, destino Múnich

Santiago Aparicio

Madrid, 6 abr (EFE).- Los cuartos de final irrumpen en la Liga de Campeones, antepenúltima estación, ocho aspirantes, con el último destino fijado en el Allianz Arena de Múnich, el próximo 31 de agosto.

Dos alemanes, el propio Bayern y el actual subcampeón, el Borussia Dortmund, dos ingleses, el Arsenal y el Aston Villa, dos españoles, el Real Madrid, vigente campeón, y el Barcelona, un italiano, el Inter y un francés, el París Saint Germain, aceleran el paso hacia la conquista del título con más reputación internacional a nivel de clubes.

Ocho grandes del fútbol del Viejo Continente se reúnen en la recta definitiva ante el éxito. Treinta y un títulos reúnen seis de los aspirantes: Quince del Real Madrid, seis el Bayern Múnich, cinco el Barcelona, tres el Inter y uno Borussia Dortmund y Aston Villa.

Solo el Arsenal y el París Saint Germain aún no han levantado la Copa aunque ambos estuvieron cerca de hacerlo. Londinenses y parisinos llegaron a jugar la final. El Arsenal en el 2006, superado por el Barcelona y el París Saint Germain en el 2020, vencido por el Bayern Múnich.

El trayecto hacia el Allianz Arena está ya trazado. Quedó fijado desde los pasados octavos y está establecido hasta la final y, mientras el panorama se aclara semana a semana en sus respectivas Ligas nacionales, la Champions irrumpe en los ocho candidatos como gran objetivo de la temporada.

Cuatro grandes duelos resumen la antepenúltima estación del torneo: Real Madrid contra el Arsenal, el Barcelona frente el Borussia Dortmund, el Bayern Múnich contra el Inter Milan y el París Saint Germain frente el Aston Villa.

El Real Madrid, vigente campeón, ha enderezado el rumbo. Tras una fase liga irregular que le dejó fuera de los ocho primeros ha salido airoso de los compromisos complicados frente el Manchester City, en el 'play off' y al Atlético Madrid en los octavos de final.

Sin opciones de conquistar la Premier y la Copa de Inglaterra el Arsenal pretende aprovechar el buen nivel mostrado a lo largo de la temporada para asaltar la Liga de Campeones que acarició en ocasiones anteriores. Mikel Arteta ha recuperado a Bukayo Saka, determinante en ataque, pero ha perdido a Gabriel, indiscutible en la zaga.

Arrolladores contra el PSV Eindhoven en octavos, los 'gunners' pretenden aprovechar las dudas del Real Madrid que no termina de encontrar el nivel adecuado para competir con garantías en el tramo decisivo del curso. El Arsenal recuerda el duelo de la temporada 2005-2006 cuando dejó fuera de combate al club blanco en esta edición.

Afectado por el mazazo sufrido en LaLiga, superado por el Valencia y alejado del Barcelona en la clasificación española, el equipo de Carlo Ancelotti es puesto a prueba. El Real Madrid se aferra a la Liga de Campeones. Sobre todo tras el mazazo del sábado en el estadio Santiago Bernabeu que le distanció en la puja por el campeonato. Es finalista de la Copa Del Rey pero Europa es el premio gordo. Un evento en el que se siente poderoso y, aún, sin la amenaza directa del Barcelona que apunta a LaLiga.

El ganador del enfrentamiento jugará contra el París Saint Germain o el Aston Villa. Duelo de entrenadores españoles. Luis Enrique, del club francés; Unai Emery, del conjunto de Birmingham.

Ha ido a más progresivamente hasta alcanzar los cuartos de final el campeón francés que ha amarrado ya un nuevo título en la Ligue 1 y que tiene en la Champions la espina clavada en su historial y el auténtico desafío de cada temporada.

Casi siempre en puertas, llega como uno de los más poderosos el PSG, que eliminó en octavos al Liverpool, el más fuerte en la fase Liga, y se topa con otro representante de la Premier.

El primer club francés, subcampeón en el 2020, cuando más cerca estuvo de su objetivo, confía haber aprendido de la temporada anterior, cuando se vio cerca del partido definitivo pero fue apeado, sorprendentemente por el Borussia Dortmund.

No le llega en el mejor momento la cita al Aston Villa que ha completado un primer tramo del curso a gran nivel pero que se ha desinflado en los últimos compromisos. Aun así, el cuadro revelación de la Liga de Campeones se aferra al factor campo para el duelo de vuelta, en Birmingham, donde confía en resolver.

El Aston Villa, campeón en 1982, no juega unos cuartos de final en la máxima competición continental desde 1983. Ahora está de vuelta.

Por el otro lado del cuadro irrumpe el Barcelona como gran favorito. Con más ventaja en la Liga, pese al agridulce empate frente al Betis, quiere más el conjunto azulgrana que ha coincidido con rivales de la fase liga del torneo también en las eliminatorias.

El conjunto de Hansi Flick, que hasta el 1-1 ante el Betis contaba sus partidos por victorias en 2025, asentado en el primer puesto de LaLiga y finalista de la Copa del Rey tras ganar en Madrid, ya jugó en octavos contra el Benfica, con el que sufrió en el tramo inicial. Sin embargo, ganó con solvencia en la ronda anterior y ahora en cuartos, vuelve a toparse con el Borussia Dortmund al que ya venció, en el Signal Iduna Park, con firmeza.

Es el conjunto que mejor fútbol realiza el representante español, que a pesar del empate el sábado aspira a todo. Pedri y Lamine Yamal forman la piedra angular del cuadro azulgrana, con Robert Lewandowski en su mejor nivel y futbolistas desequilibrantes com Raphinha o el neerlandés Frankie de Jong.

No está a buen nivel su adversario. Desde que el Barça jugó en Alemania por última vez, el Borussia Dortmund ha cambiado Ya no está Nuri Sahin, sustituido por Niko Kovac. Pero no ha habido mejoría. Descolgado en la Bundesliga carece de la firmeza del pasado curso.

El Dortmund nunca ha ganado en cinco partidos que han disputado al Barcelona. Dos empates y tres derrotas resumen sus cara a cara con el representante español, favorito al éxito.

A la espera está el Inter Milan o el Bayern Múnich. Otro clásico del fútbol internacional. El único representante italiano representa la fuerza y el orden. Ha mantenido una línea regular todo el torneo. El Bayern, sin embargo, se quedó fuera de los ocho primeros y después tuvo que sacar adelante la cita con el Bayer Leverkusen.

La historia alienta al representante alemán que ha ganado los duelos recientes. Aunque en la memoria está la victoria del club italiano ante el bávaro en la final del 2010 en Madrid.

El Bayern se ampara en el nivel y la inspiración de Harry Kane, pero ha perdido para el tramo final de la temporada a Jamal Musiala, lesionado frente al Augsburgo, una baja sensible contra un adversario rocoso que ha recuperado el dominio en la Serie A. EFE