Terelu Campos, indiferencia absoluta ante las acusaciones de prepotente

El paso de Terelu Campos por 'Supervivientes' ha despertado fantasmas del pasado que aseguran que es una mujer prepotente y altiva, sobre todo cuando presentaba 'Con T de Tarde' en Telemadrid. Alessandro Lequio ha sido uno de los colaboradores más duros, asegurando que la comunicadora tenía una asistenta que le sostenía un cenicero en cada publicidad.

Esta semana, varios excompañeros de Terelu han acudido al programa de 'TardeAR' sin mostrar su rostro para confirmar estas teorías y, además, desvelar nuevos detalles: como que la asistenta también le tenía que remover el yogur.

Sin embargo, la mayor del clan Campos no ha querido pronunciarse ante los medios. Eso sí, en la gala del pasado jueves de 'Supervivientes' quiso responder a todas estas informaciones pidiéndole a Jorge Javier Vázquez que le abriese la botella de agua en directo.

Este viernes, la colaboradora de televisión se dejó ver entrando a Telecinco horas antes de '¡De viernes!' y, cuando le preguntaban por las acusaciones que le están haciendo y aseguraba que "yo me encuentro muy bien, porque me he tomado... mi cola cao esta mañana y ,entonces, desde que me he tomado mi cola cao esta mañana estoy estupendamente".

Además, como no respondía a las informaciones, los reporteros se ofrecían a llevarle la maleta, pero ella respondía: "No cariño, la llevo yo siempre sola, como bien lo sabéis", demostrando indiferencia absoluta por todo lo que sigue saliendo a la palestra mediática de su pasado.