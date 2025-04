Nagore Robles desvela cuándo posará por fin con su novia, Carla Flila

Disfrutando de una de las mejores etapas personales y profesionales, Nagore Robles no puede estar más feliz: la vida le sonríe, el amor también y ahora está exprimiendo al máximo su nueva casa con el que se ha convertido en el amor de su vida: Carla Flila.

Nagore se ha dejado ver ante las cámaras esta semana y ha asegurado lo feliz que está con su casa nueva casa: "Hombre, me ha costado 42 años. Que la gente piensa que me ha tocado la lotería ¡no!".

Además, sobre Carla, la influencer ha desvelado que no sabe cuánto tiempo va a tardar a posar con su novia, pero también ha reconocido que "somos las dos ahí muy importantonas por separado, pues no sé si juntas seremos más, no sé".

Tras las vacaciones que vivieron juntas en París, con motivo de los Juegos Olímpicos, no quedaron dudas del vínculo tan especial que había entre Carla Flila y Nagore Robles, pero lo cierto es que no fue hasta tiempo más tarde cuando ambas hablaron sin tapujos sobre su historia de amor.

Ahora ya no se escoden, pero tampoco hablan de su historia abiertamente porque la colaboradora de televisión ha aprendido del pasado y quiere guardar, lo máximo que pueda, en la más estricta intimidad sus sentimientos.