La música alternativa rinde tributo a Los Planetas, precursores del 'indie' en España

Javier Herrero

Madrid, 5 abr (EFE).- Por "una manera inconformista" de entender la música deudora de Lou Reed y del aperturismo 'postNirvana' y porque son muchos los que entienden que con ellos nació el 'indie' en España, veteranas y prometedoras figuras de la industria alternativa han querido rendir tributo a Los Planetas en un disco.

La banda Los Planetas nació en Granada (sur de España) en 1993, sigue activa en la actualidad, es considerada una de las bandas más influyentes de la música pop y rock en español de las últimas décadas y tiene una legión de seguidores en Latinoamérica.

Algunas de los grupos españoles que tienen a Los Planetas como referente participan en'Super Hache' (Casa Maracas), el álbum con que se conmemora los (más de) 30 años transcurridos desde la publicación de 'Super 8' (1994), el legendario primer disco de los granadinos.

"El 'indie' se lo inventaron ellos, tres bandas más y sus amigos promotores. Son los que han construido una industria que a mí me da de comer de manera bastante reglada", destaca a EFE Álvaro Rivas, de Alcalá Norte, una de las formaciones más pujantes que se han sumado al homenaje.

En general, hay coincidencia en que solo el peso de Los Planetas era motivo suficiente para sumarse al proyecto. "Es la única banda de este rollo en España que me podía hacer ilusión conocer", destaca Rivas.

"Si nos hubiesen llamado para versionar 'Pop' (1996) o 'Una semana en el motor de un autobús' (1998) lo hubiésemos hecho igual", confiesa Jorge García, de Los Punsetes, antes de señalar que 'Super 8' "fue un disco importantísimo para nuestra generación".

Fue diez años después de su publicación cuando nació Los Punsetes como grupo. "Más allá del estilo, hay en él una cuestión de actitud que es lo que me parece más sobresaliente, la manera en la que se situaron dentro de la industria y la manera de hacer las canciones", apunta sobre un "disco difícil por cómo están colocadas las voces, porque hay canciones muy largas o por su sonido agresivo".

Añade en ese sentido que probablemente vio la luz en una compañía como Sony porque aquel era un mundo 'postNirvana' con los oídos más abiertos a novedades. "Hoy esa multinacional igual no se lo habría sacado", opina.

"Fue mi padre el que me ponía sus discos y mi primer contacto como tal es que era un grupo que había que respetar, con un misticismo muy limpio dentro del pop español, con ese aura de Lou Reed que para mí no tiene igual", añade el joven Edu Requejo, otro de los que participan en 'Super Hache'.

Para conmemorarlo como colofón a una apoteósica gira en salas, grandes recintos y festivales durante 2024, Los Planetas tantearon a algunas de las figuras que han seguido definiendo la música alternativa.

En el mismo orden del repertorio original, Carolina Durante abre el disco con 'De viaje', Depresión Sonora se hace cargo con 'Que puedo hacer', Calva Vento recibe 'Si está bien', con la primera traslación al catalán de algunos versos, y Alcalá Norte optó por ocuparse de '10K'.

"Sabíamos que la íbamos a hacer a nuestra manera", explica Rivas sobre su interpretación del original, una de las más personales, pues en solo una semana de plazo transformaron música y letras, llevando ese diálogo entre el humo con una "amiga" a otro terreno, el de la heroína, inspirado a su vez por Antonio Escohotado y hasta por San Agustín.

Tampoco quisieron hacer muy parecida Los Punsetes su 'Desorden', que llega tras el 'Jesús' de Melenas, 'En estos últimos días' de Él Mató a un Policía Motorizado, 'Brigitte' de Las Dianas y 'Rey Sombra' de Marcelo Criminal.

"Triángulo de Amor Bizarro desata toda su potencia en 'La caja del diablo' y, como sorpresa, suman al repertorio uno de los descartes que publicarían cinco años después, 'Manchas solares', en manos de Requejo. EFE

