Huijsen: "No sé nada de mi futuro"

Londres, 5 abr (EFE).- Dean Huijsen, futbolista del Bournemouth y de la selección española, aseguró no saber nada de su futuro y comentó que cuando sus amigos le mandan portadas de periódicos y relaciones con otros equipos solo puede reírse.

El central español, titular este sábado en el West Ham United-Bournemouth, atendió a los medios españoles presentes en el London Stadium, entre ellos EFE, para repasar lo que está siendo su temporada.

"Un punto fuera de casa siempre se agradece", comentó el futbolista sobre el 2-2 cosechado en el que dio una asistencia. Nosotros seguimos trabajando y espero que nos llegue esa suerte que nos está faltando".

Desde principio de temporada hasta ahora, Huijsen ha pasado de ser suplente en los 'Cherries' a ser titular, uno de los centrales más en forma de la Premier League y convocado con España.

"Creo que soy una persona muy tranquil e intento trabajar todos los días lo mejor que puedo y mejorar. A jugar bien y creo que lo estoy haciendo. No siento presión, no miro muchas cosas, me centro en la temporada con el Bournemouth y quiero acabarlo lo mejor que pueda".

"Mis amigos de vez en cuando me mandan algo", respondió sobre las portadas en periódicos y los rumores con otros clubes. "Pero yo me río y ya está. No sé qué decirles, yo no sé nada ni puedo decir nada".

"Lo que he vivido es un sueño para mí y encima cómo me han acogido en Valencia. Estoy muy orgulloso. Es difícil ponerlo en palabras por decirlo así. Es algo que no se puede describir. El sueño ahora es llegar a lo máximo posible. Ganar trofeos sería el siguiente sueño". EFE