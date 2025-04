Dean Wells, exestrella de la NFL, muere a los 54 años luego de luchar contra el cáncer

Redacción Deportes, 4 abr (EFE).- Dean Wells, exestrella de los Seattle Seahawks y de los Carolina Panthers de la NFL, falleció este viernes a los 54 años, luego de dos años de luchar contra el cáncer.

Wells falleció de leucemia linfoblástica aguda (LLA), un cáncer de la sangre que se caracteriza por una producción excesiva de linfocitos inmaduros en la médula ósea, enfermedad que le fue diagnosticada en 2023.

Los Panthers lamentaron la noticia a través de sus redes sociales con un mensaje en el que destacaron la fortaleza del ex apoyador para enfrentar su condición.

El nacido en Louisville, Kentucky, un 20 de julio de 1970 arribó a la NFL seleccionado en la cuarta ronda del Draft de 1993 por los Seahawks, equipo con el que permaneció hasta 1998.

Firmó con los Panthers en 1999, franquicia con la que, a pesar de que sólo jugó tres campañas, se convirtió en un referente en su defensiva con su tradicional número 95.

Concluyó su carrera de nueve años con 529 tackleadas, 2.5 capturas de mariscal de campo, seis balones sueltos forzados, cuatro balones sueltos recuperados y tres intercepciones.

A nivel universitario triunfó con la Universidad de Kentucky, con la que estableció un récord de capturas en una sola temporada en 1992 con 10. Sus cinco capturas en un sólo juego siguen siendo un récord colegial.

Luego de ser diagnosticado con la enfermedad, Wells se dedicó a crear conciencia en programas contra el cáncer y realizó varios donativos económicos a diversas iniciativas de investigación oncológica.

En abril del 2024, en una de las últimas entrevistas que concedió, el ex apoyador habló de lo que representaba enfrentarse a la incertidumbre de los tratamientos que recibía.

"Se necesita fortaleza mental. Hay que tener una actitud positiva de que puedes superarlo, pero es una posibilidad de si la quimioterapia funcionará o no. No tienes control sobre ella y es extraño no tener ese control", mencionó en aquella ocasión.

A pesar de ello, Wells se mostraba con la agresividad que lo caracterizó en su etapa de jugador.

"Muéstrame a quién tacklear y demostraré que puedo hacerlo", decía con determinación sobre la enfermedad.

A Wells le sobreviven su esposa, Lisa, y dos hijos. EFE