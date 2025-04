Cubarsí: "No hemos dado el 100% y, si no damos el 100%, no podemos ganar"

Barcelona, 5 abr (EFE).- El central del Barcelona Pau Cubarsí ha admitido que su equipo no ha dado "el 100%" ante el Betis, que este sábado ha empatado (1-1) en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

"Llevábamos haciendo las cosas muy bien, no hemos estado acertados, no hemos tenido determinación. No hemos dado el 100% y, si no damos el 100%, no podemos ganar", ha señalado en declaraciones a Esport3.

El zaguero catalán ha reconocido que al Barça le ha faltado "salir más enchufado y con más ganas de liquidar" el encuentro. "Les hemos dado vida, energía y al final han podido sacar un empate", ha añadido.

Cubarsí ha afirmado que la "carga de partidos" ha podido "afectar" a su equipo, aunque ha puntualizado que eso "no es un excusa" ya que el equipo azulgrana debe "ganar todos los partidos en la carrera final para ganar los tres títulos". EFE