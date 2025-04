Claudio Giráldez: "La determinación cambió en la segunda mitad"

Palma, 5 abr (EFE). - El entrenador del Celta de Vigo, Claudio Giráldez, admitió que la determinación de sus jugadores cambió en la segunda mitad en el triunfo ante el RCD Mallorca por 1-2.

"La determinación cambió en el último tercio de campo, hemos cambiado dos cosas ofensivas, el atrevimiento en el uno contra uno y el daño del primer gol quedó olvidado en el vestuario. El equipo ha estado muy bien y ha demostrado ser serio, somos el único equipo que ha remontado al Mallorca", explicó.

"Los 43 puntos demuestran que estamos haciendo cosas muy bien y a partir de ahora buscaremos conseguir la matrícula de honor, hay que transmitir la ilusión con cautela", señaló tras asegurar que tienen la "permanencia virtual".

También se refirió al autor del primer gol, Alfon González: "No ha hecho una primera parte como es él, ha mejorado en la segunda parte y creo que no le podía venir el gol mejor a nadie que a él, le va a dar tranquilidad y los celtistas tienen que ir todos juntos con la causa. Trabaja muy fuerte cada día, se ha quitado un peso de encima tras una semana tan emocional".

"No he percibido comodidad, creo que hemos sido capaces de ocupar el campo sin que llegasen y con personalidad, su energía bajaba y sabíamos que acabarían con alguna acción, por eso viene nuestro cambio de Carlos. Tiene más mérito nuestro que no hayan querido ellos, están haciendo una temporada sensacional", sentenció. EFE

1012193