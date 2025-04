Carmen Borrego y José María Almoguera se someten a una mediación familiar

Cuando pensábamos que la relación entre Carmen Borrego y José María Almoguera estaba salvada, los dos han protagonizado un tenso momento al someterse a una mediación familiar en '¡De Viernes!' donde han recordado el motivo que le distanció durante meses: la grabación de Paola Olmedo hablando mal de las Campos que se emitió en 'Sálvame'.

"Hubo una discusión en la que yo pedí ciertas cosas que necesitaba. Necesitaba que se parara" comentaba José María, haciendo referencia a la petición que le hizo a su madre que dejara de trabajar en ese programa.

Arrepentida, Carmen comentaba que daría un paso atrás para actuar de manera distinta y no ofrecer esa entrevista en la revista Lecturas hablando del conflicto porque "lo he pagado muy caro y a mí eso me ha destrozado la vida, no fui consciente de las consecuencias que podía tener".

Además, la hermana de Terelu también habló del delicado momento que vivió en 'Supervivientes' cuando se enteró del divorcio de su hijo con Paola y él se defendía justificando que no le contó que estaban atravesando una crisis porque "no estabas en mi vida".

Sin embargo, lo que no le gustó fue la entrevista que dio Carmen con su hermana hablando de él tras su exclusiva en la revista Semana en la que aseguró que la culpable de su separación era su madre. "No eres responsable de que te lo cuenten, pero sí de lo que dices y de cómo lo dices", argumentaba.

Lleno de reproches, la hija pequeña de María Teresa Campos le recriminaba que no hablase con ella para aclarar las cosas y José María le decía que "después de la entrevista que disteis Terelu y tú poniéndome como la peor persona del mundo... Tú dijiste poco, pero Terelu me dio por todos lados y tú no lo paraste tampoco".