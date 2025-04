Campazzo: "Un Clásico es un Clásico y hay que jugarlo como una final"

Madrid, 5 abr (EFE).- Facundo Campazzo, base argentino del Real Madrid, consideró antes de medirse en la Liga española al Barça a domicilio que "un Clásico es un Clásico y hay que jugarlo como una final" y que a pesar de las bajas con las que llega el rival "es un gran equipo" que les demandará "el cien por cien".

"Nos toca un Barcelona que allí juega muy bien al baloncesto y que a pesar de las bajas sigue siendo un gran equipo. Nos demandarán dar el cien por cien. Es un Clásico con todo lo que ello conlleva. Da igual en qué posición esté cada uno. Un Clásico es un Clásico y hay que jugarlo como una final Hay que estar concentrados. Siempre es bonito jugarlo e intentaremos hacer un buen partido", comentó.

"Queda mucho por recorrer pero dimos un paso adelante en nuestro juego, jugando a buen nivel, defendiendo y ganando partidos importantes. Hay que seguir con la misma dinámica de generosidad y compromiso. Somos líderes y es importante ganar porque también la semana que viene jugamos en Tenerife y esa motivación tiene que ser un extra para nosotros", añadió en declaraciones concedidas al club.

Asimismo, indicó: ""El equipo está bien con ganas de jugar lo que nos queda de temporada. Se vienen partidos muy importantes. Estamos motivados. Empezamos a jugar realmente bien ahora y hay que aprovecharlo lo mejor posible para llegar bien a la semana que viene".

Por su parte el técnico Chus Mateo, cuyo equipo tendrá la baja del pívot angoleño Bruno Fernando, manifestó: "Contra el Barcelona siempre es un partido diferente. Un partido muy bonito para las aficiones y por la rivalidad que conlleva. Ellos, a pesar de las lesiones, están compitiendo muy bien. Nos vamos a encontrar un rival con ganas de jugar contra nosotros. Intentaremos plantar cara como siempre lo hacemos, hacer un buen partido allí y tratar de ganar para que suponga un refuerzo para nuestra mentalidad".

"Estamos jugando con solidez. Desde que jugamos la Copa del Rey solo hemos perdido con el Panathinaikos en su cancha. Esto te ayuda a sentirte fuerte pero no siempre es fácil y más con rivales de esta entidad. Ellos han ganado partidos importantes en Turquía y Milán y se están mostrando fuertes también. Trataremos de ganar por lo que supone dar una alegría a la afición y por respetar nuestro trabajo, pero no tanto por la clasificación", agregó.

Por otro lado analizó el buen momento de forma del cuadro madridista: "No me paro a pensar que llevamos 13 victorias seguidas en Liga. Tienes que darle el valor que merece, que es mucho porque combinar las dos competiciones y estar a un nivel alto no es fácil, pero eso es mérito de los jugadores. Prefiero seguir sumando e ir paso a paso, que es más práctico que pensar en lo que llevas". EFE