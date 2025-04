Borrell ve "difícil" defender en la UE el derecho internacional con el viaje de Netanyahu a Hungría

El presidente del Cidob y ex alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borell, ha asegurado este sábado que la UE va a tener "más difícil" defender el derecho internacional después del viaje esta semana del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a Hungría.

En declaraciones en el marco de la jornada 'War and Peace in the 21st Century. The future of the Middle East' organizada por el Cidob en el Palau de Pedralbes en Barcelona, Borrell ha asegurado que "lo menos que podía hacer" Hungría es salir de la Corte Penal Institucional, después de no haber detenido a Netanyahu durante su visita en el país.

Se ha preguntado qué pasaría si el presidente ruso, Vladimir Putin, visitara Hungría y si sería o no detenido: "Esto deja a Europa en un mal lugar", ha lamentado Borrell.

EUROPA DIVIDIDA

Ha asegurado que Europa está muy dividida en cuanto al conflicto entre Israel y Palestina y "la mayoría de los Estados europeos están más dispuestos a ayudar a Israel, haga lo que haga, que a poner límites".

"Europa está dominada por la mala conciencia del Holocausto, hay países que dicen que debemos apoyar Israel incondicionalmente por lo que hicieron con los judíos. Son prisioneros de esta culpa, del sentimiento de culpabilidad histórica", ha argumentado Borrell, que ha criticado ese apoyo incondicional.

Ha afirmado que Israel tiene derecho a existir y a defenderse y que Hamás es un grupo terrorista y sus ataques son condenables, pero se ha preguntado: "¿Esto justifica matar a 150.000 personas? ¿Esto justifica destruir completamente, radicalmente, una sociedad? Yo creo que no y pienso que Europa tendría que decir que no".

Considera que los países europeos se equivocan y ha asegurado que este apoyo incondicional "ha permitido a Israel continuar haciendo la guerra de una manera que es una absoluta violación del derecho internacional, del derecho de la guerra".

HAMÁS Y LOS PALESTINOS

Preguntado por si cree que Hamás puede llegar a convertirse en un partido político, Borell ha respondido que "ha habido personalidades políticas muy importantes en Israel que antes fueron miembros de una organización terrorista", en alusión a la organización paramilitar judía Haganá.

Borrell ha sostenido que "las transformaciones ocurren", y ha añadido que no sabe lo que ocurrirá en este caso, pero ha reclamado que no se confunda a los palestinos con Hamás, ya que este grupo es una expresión de parte del pueblo palestino, pero no de todos los palestinos, ha aclarado.

"Tampoco olvidemos que Hamás durante muchos años recibió financiación gracias a la permisividad de Netanyahu", ha subrayado Borrell, que ha pedido poner a cada cual en su lugar, textualmente.