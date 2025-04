2-2. El Inter topa con Adrián Bernabé antes de viajar a Múnich

Roma, 5 abr (EFE).- El Inter de Milán, todavía líder de la Serie A, topó este sábado con el español Adrián Bernabé, goleador en la resistencia y remontada exprés del Parma (2-2), en un duelo que deja muy tocado a los 'nerazzurri' para el duelo ante el Bayern Múnich de este martes en Liga de Campeones.

Empezó a pensar muy pronto el Inter en el Bayern. Se vio ganador en el minuto 60, cuando mandaba 0-2 en el marcador con los goles de Darmian y Thuram. Pero el Parma del rumano Christian Chivu, curiosamente exjugador del Inter, encontró en Adrián Bernabé el influjo de energía necesario para plantarle cara en 9 minutos a un equipo que pelea por el triplete.

Todavía mantiene intactas sus opciones el combinado de Simone Inzaghi, líder, aunque el mazazo es grande. Porque pasó de tener 3 puntos de margen sobre el Nápoles -quien sabe si pudieron ser 6 en caso de haber ganado al Parma- y un rédito de 2 goles en el partido liguero, a solamente tener de distancia 1 punto -siempre y cuando el Nápoles gane al Bolonia, de lo contrario pueden ser de nuevo 3 o 4- y la mala sensación de un tropiezo inesperado contra un equipo que pelea por el descenso.

Ni terminar con Arnautovic, Correa y Thuram arriba dio alas al Inter, negado después de encajar los 2 fatídicos goles que tiraron por la borda el buen trabajo de la primera mitad. Sommer sostuvo en los primeros minutos, pero desde el gol de Darmian en el 15, el dominio fue 'nerazzurro'.

Thuram, nacido en Parma debido a que su padre Lilian jugó allí, pareció encarrilar el duelo con un extraño gol en el 45. Le botó el balón justo antes de golpear y acabó en una suerte de vaselina que con mucha fortuna entró.

Volvió Lautaro Martínez al once titular después de la lesión, pero no pudo colaborar con el gol. Tuvo una clarísima, un remate a bocajarro que estrelló directamente en Suzuki, meta del Parma; y una chilena preciosa que le salió, aunque potente, demasiado centrada. Jugó 65 minutos. Inzaghi no quiso forzar para cuidarlo ante del duelo ante el Bayern.

Lo necesitó en cuanto a Bernabé, recién entrado, se le ocurrió disparar desde tan lejos y recortar distancias. La zurda del español es un arma de mucho valor de este Parma y cómo ajustó ante Sommer desde tan lejos dio buena cuenta de ello. Instigó la resurección de los suyos, que acabó con el tanto poco después, apenas 9 minutos, en el 69, de Ondrejka.

Se volcó en ataque el Inter y pudo pagarlo muy caro porque casi perdió el punto que tenía en su mano en una contra final que Pellgrino no acertó a rematar entre los 3 palos.

El Inter se dejó 2 puntos importantísimos en Parma. El Nápoles, si gana, se coloca a solo 1 de distancia. Y este martes, con la desilusión liguera, se mide ante el Bayern en Múnich. Bernabé, clave para un Parma que se coloca a 2 del descenso.

-- Ficha técnica:

2 - Parma: Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Hernani (Bernabé, m.46), Keita, Sohm (Ondrejka, m.54); Almqvist (Leoni, m.46), Bonny (Camara, m.78), Man (Pellegrino, m.46).

2 - Inter Milán: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni (Carlos Augusto, m.46); Darmian, Calhanoglu (Frattesi, m.65), Asllani (Arnautovic, m.81), Mkhitaryan, Dimarco (Zalewski, m.59); Lautaro (Correa, m.65) y Thuram.

Goles: 0-1, m.15: Darmian; 0-2, m.45: Thuram; 1-2, m.60: Bernabé; 2-2, m.69: Ondrejka.

Árbitro: D. Doveri. Mostró tarjeta amarilla a Almqvist (m.28), Del Prato (m.92) por parte del Parma; y a Dimarco (m.57), Correa (m.96) por parte del Inter de Milán.

Incidencias: encuentro correspondiente a la trigésimo primera jornada de Serie A, disputado en el Estadio Ennio Tardini de Parma (norte). EFE