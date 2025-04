Raúl Ruidíaz vuelve al fútbol peruano para jugar por Atlético Grau de Piura

Lima, 3 abr (EFE).- El delantero peruano Raúl Ruidíaz, quien se encontraba en el Seattle Sounders de EE.UU., volverá a jugar en el fútbol de su país, después de que el Atlético Grau de Piura, que disputa la Copa Sudamericana, confirmara este jueves su fichaje para la disputa de la Liga 1 nacional.

"¡Bienvenido al patrimonio de Piura, Raúl!", señaló el equipo del norte peruano al informar en sus redes sociales sobre el fichaje del delantero, quien, según afirmó, le dará "jerarquía y calidad" a su plantilla.

El atacante, de 34 años y que viene de jugar durante casi década en equipos de México y Estados Unidos, arribó este jueves a Piura y declaró que está "muy feliz" de reencontrarse con antiguos compañeros y con el argentino Ángel Comizzo, quien lo dirigió hace trece años en el Universitario de Deportes.

"No he dejado de entrenar, pero igual tengo que ponerme en orden con el profesor. Ahora estoy enfocado en lo que es el Grau y darle muchas alegrías. Muchos hinchas me han escrito, vamos paso a paso", comentó.

Medios locales informaron que Ruidíaz firmó un contrato por un año, pero solo podrá integrar la plantilla del Grau en la Copa Sudamericana si es que el equipo piurano avanza hacia la siguiente fase del torneo, en el que este miércoles debutó con una derrota de 0-2 ante el Godoy Cruz argentino. EFE