Perspectivas de Tesla se siguen deteriorando por “daño sin precedentes a la marca”

(Bloomberg) -- Uno de los analistas más pesimistas de Tesla Inc. volvió a reducir las estimaciones de las ganancias de la compañía debido a la magnitud del rechazo de los compradores de automóviles contra Elon Musk.

Las entregas de vehículos de Tesla en el primer trimestre fueron muy inferiores incluso a la estimación pesimista del analista de JPMorgan Chase & Co. Ryan Brinkman, lo que “confirma el daño sin precedentes a la marca que habíamos temido anteriormente”, dijo en un informe el viernes.

El informe de ventas “nos hace pensar que, en todo caso, probablemente subestimamos el grado de rechazo de los consumidores”, escribió Brinkman.

Las acciones de Tesla cayeron más de un 4% al inicio de la jornada. Desde que alcanzaron un máximo histórico el 17 de diciembre, los títulos se desplomaron un 44% hasta el cierre del jueves.

Durante los tres primeros meses del año, Tesla entregó 336.681 vehículos, el peor total trimestral desde 2022. Además de cambiar las líneas de producción en cada una de sus plantas de montaje para fabricar el rediseñado Model Y, el fabricante de automóviles lidiaba con el hecho de que Musk, su director ejecutivo, se convirtiera en una figura más polémica debido a sus intervenciones en la política mundial.

JPMorgan prevé ahora que las ganancias del primer trimestre de Tesla caigan a 36 centavos por acción, por debajo de su proyección anterior de 40 centavos y la estimación promedio de los analistas de 46 centavos.

Brinkman también recortó su proyección para todo el año a US$2,30 por acción. Los analistas encuestados por Bloomberg estiman, en promedio, que la compañía ganará US$2,70 por acción, y Brinkman señala que esta cifra ha disminuido un 17% desde que Tesla presentó sus últimos resultados trimestrales a finales de enero.

Se espera que Musk deje su puesto al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental una vez que haya transcurrido el período de 130 días como asesor temporal del presidente Donald Trump, informó Bloomberg el jueves.

Pero el multimillonario seguirá ejerciendo una influencia significativa en el esfuerzo de reducción de costos federales y seguirá siendo persona de confianza de Trump después de su salida formal, según fuentes cercanas.

Traducción editada por Paulina Munita.

Nota Original: Tesla Estimates Cut Further on ‘Unprecedented Brand Damage’ (2)

