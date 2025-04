Persisten muertes por sobredosis entre hispanos en EEUU pese a leyes y ayudas millonarias

Denver (CO), 4 abr (EFE).- Tanto la despenalización de ciertas drogas como la imposición de leyes más estrictas y la inversión de decenas de millones de dólares en programas de apoyo social han fracasado en su intento por reducir de forma sostenida las muertes por sobredosis entre los hispanos en Estados Unidos.

Pese a contar con una inversión de 25 millones de dólares, una ley aprobada en 2022 en Colorado para criminalizar la posesión de fentanilo no mostró efectos positivos ni negativos medibles en la reducción de sobredosis entre hispanos, según una investigación publicada este viernes.

Entre 2015 y 2023 en Colorado se triplicó el número de muertes por sobredosis entre hispanos en ese estado, subraya el reporte de la Universidad de Colorado y el Instituto de Investigaciones de Salud de Colorado.

De acuerdo con cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), la tasa de fallecimientos por sobredosis de sustancias controladas entre personas hispanas ha aumentado de manera constante desde 2015, reflejando un impacto desproporcionado en comparación con otros grupos étnicos.

En 2023, la tasa ajustada por edad de muertes por sobredosis entre hispanos alcanzó los 22,8 por cada 100.000 habitantes, por debajo de la registrada entre afroamericanos no hispanos (48,9) y blancos no hispanos (33,1), pero manteniendo una tendencia creciente.

El estudio en Colorado añade que las tasas de mortalidad entre la población hispana fueron entre 1,5 y 2 veces más altas que entre los blancos no hispanos.

"No me sorprendió que las sobredosis no disminuyeran, incluso se mantuvieron o aumentaron en ciertos sectores", afirmó Cole Jurecka, coautor del estudio, al subrayar que "aumentar las sanciones penales no mejora los resultados en materia de salud".

Tampoco la despenalización ha dado los resultados esperados. En Oregón, una medida aprobada en 2021 para eliminar arrestos por posesión de pequeñas cantidades de drogas fue parcialmente abolida en septiembre de 2023 tras la inversión de 300 millones de dólares, y quedó sin efecto en marzo de este año.

Datos de la gobernación detallan que no se lograron reducir las adicciones, las sobredosis ni el número de personas sin hogar, incluso con un presupuesto de más de 300 millones de dólares.

En Texas, donde se mantienen estrictas leyes de penalización y existe cooperación con los CDC desde 2023, las muertes por sobredosis crecieron un 75 % en los últimos cinco años, afectando principalmente a blancos y afroamericanos, aunque también aumentaron entre hispanos, según informó esta semana el Departamento de Servicios de Salud de ese estado.

En el estado de Washington, las políticas de despenalización derivaron en una reducción de arrestos y en una estabilización, aunque no disminución, de muertes por sobredosis, según un análisis de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York, que advierte que el impacto de estas medidas depende de su implementación y del sistema de apoyo que las acompañe.

Según los CDC, Washington y Oregón, junto con Alaska y Nevada, figuran entre los cuatro estados que registraron aumentos en las muertes por sobredosis entre 2023 y 2024, mientras que 17 estados reportaron reducciones significativas, como Carolina del Norte, con un descenso del 24 %, y el resto presentó cifras estables.

Para Jurecka, la clave está en "expandir el acceso a tratamientos" sin vincularlo al endurecimiento de sanciones. EFE