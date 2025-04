No se distribuyó millonaria ayuda federal a pescadores de Puerto Rico, según auditoría

San Juan, 4 abr (EFE).- Una auditoría federal, solicitada por la congresista Nydia M. Velázquez, confirmó este viernes que nunca fue distribuido un millón de dólares en ayuda destinada a apoyar a los pescadores de Puerto Rico tras la pandemia de la covid-19.

Cada pescador elegible pudo haber recibido entre 2.419 y 15.000 dólares por sus pérdidas, según el comunicado de la auditoría, que denuncia la mala gestión de los recursos.

"Es increíblemente frustrante ver cómo se desperdiciaron fondos que podrían haber marcado una gran diferencia", dijo la congresista Velázquez.

"Los pescadores puertorriqueños han pasado años esperando ayuda, solo para ver esos recursos mal gestionados. Esto demuestra cómo decisiones administrativas poco transparentes y unilaterales en el manejo de fondos de recuperación perjudica directamente a las comunidades que más los necesitan", denunció.

La auditoría, publicada por la Oficina del Inspector General del Departamento de Comercio de EE. UU., muestra que el Departamento de Agricultura de Puerto Rico no distribuyó una gran parte de un paquete de ayuda federal de 3,9 millones de dólares.

Los fondos se otorgaron a través de dos acuerdos cooperativos con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés), financiados por la Ley CARES y la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2021.

El informe reveló que el Departamento no distribuyó 2,9 millones en pagos directos, incluso después de que NOAA concediera múltiples extensiones de plazo. También intentó utilizar 1,5 millones de los fondos no utilizados para comprar equipos, una solicitud que NOAA rechazó por no alinearse con el propósito del programa.

Posteriormente, el Departamento reclamó cerca de 400.000 dólares en gastos administrativos, lo que equivale a un promedio de 682 dólares por cada uno de los 586 cheques que lograron entregarse.

El millón de dólares restante será devuelto al Tesoro de Estados Unidos.

Velázquez hizo un llamado a mantener la supervisión sobre el uso de los fondos federales de recuperación en la isla: "Con solo el 27 % de los 41.000 millones asignados para la recuperación de Puerto Rico utilizados hasta ahora, cada dólar debe ser supervisado y cada agencia debe rendir cuentas", aseveró.

El pasado 20 de marzo y tras años de espera, los pescadores comenzaron a recibir pagos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para compensar los daños causados por el huracán María, con ayudas que ascienden a 7,6 millones de dólares.

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, explicó que alrededor de 550 pescadores recibirán cheques de entre 7.000 y 15.000 dólares.

La Federación de Pescadores y Defensores del Mar de Puerto Rico (FEPDEMAR) calificó ese día de "importante y alegre", pero denunció la mala gestión del DRNA y la injusticia sufrida durante años.

"Está prohibido olvidar que el DRNA utilizó parte del dinero que debió compensar nuestras pérdidas para comprar equipo como motoras acuáticas", criticó Miguel Ortiz Serrano, presidente de FEPDEMAR. EFE