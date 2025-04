Nasdaq 100 ahora en mercado bajista ante temores por crecimiento

(Bloomberg) -- Las acciones caían en todo el mundo, los bonos subían y el petróleo alcanzó su mínimo de cuatro años, al tiempo que China intensificaba su lucha contra la guerra comercial del presidente Donald Trump, lo que a su vez intensificaba las preocupaciones sobre la economía a pesar de los signos de un mercado laboral sólido.

Tras una baja que llevó al S&P 500 a su peor día desde 2020, el índice de referencia de la renta variable se desplomaba un 3%. Las acciones europeas se encaminaban hacia una corrección. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años se desplomaban nueve puntos básicos hasta el 3,93%. Los mercados monetarios descontaban planamente cuatro recortes de tasas de 25pb este año y la posibilidad de una quinta. Los indicadores de temor crediticio se dispararon al máximo desde la crisis bancaria de 2023. El índice VIX de volatilidad bursátil superó brevemente los 45, evocando recuerdos de algunas de las peores turbulencias del mercado.

El crecimiento del empleo en EE.UU. superó las previsiones en marzo y la tasa de desempleo subió ligeramente, lo que apunta a un mercado laboral saludable antes de que la economía mundial se vea afectada por aranceles generalizados.

China tomó represalias contra los nuevos gravámenes estadounidenses con una serie de medidas, entre ellas impuestos sobre todas las importaciones estadounidenses y controles de exportación de tierras raras. Por su parte, Trump dijo que sus políticas económicas “nunca cambiarán”.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 caía un 3,1% a las 9:43 a.m., hora de Nueva YorkEl Nasdaq 100 bajaba un 3,3%El Dow Jones Industrial Average perdía un 2,7%El Stoxx Europe 600 retrocedía un 4,4%El índice mundial MSCI bajaba un 3,6%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subía un 0,4%El euro caía un 0,2% a US$1,1031La libra esterlina se debilitaba un 0,7% a US$1,3010El yen japonés avanzaba un 0,5% a 145,34 por dólar

Criptomonedas

El bitcóin subía un 0,2% a US$82.448,57El ether caía un 0,9% a US$1.781,05

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajaba nueve puntos básicos al 3,93%El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años retrocedía 11 puntos básicos al 2,54%El rendimiento de los bonos británicos a 10 años cedía cinco puntos básicos al 4,47%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate caía un 8% a US$61,58 el barrilEl oro spot bajaba un 1,2% a US$3.077,60 la onza

Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.

Nota Original: Stocks Tumble as Tariff War Overshadows Solid Jobs: Markets Wrap

Traducción editada por Malu Poveda.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2025 Bloomberg L.P.