Montse Tomé: "Cuando ganas es que has competido bien"

La seleccionadora nacional de fútbol femenino, Montse Tomé, quiso poner en "valor" el triunfo (2-4) de España en su visita a Portugal este viernes, a pesar de que se "puede mejorar", por los cuatro goles a domicilio y una victoria que significa competir "bien", además de ser importante en el camino de la Liga de Naciones.

"Es muy difícil ganar en Portugal, cuando ganas es que has competido bien. Tuvimos 19 remates e hicimos cuatro goles, para hacer eso tiene que haber buen juego. Se puede mejorar. Portugal tiene jugadoras muy rápidas, tenemos cosas que corregir pero hoy el equipo se merece que le demos la enhorabuena", afirmó.

Tomé fue preguntada por la falta de fluidez por momentos y los goles encajados, y la preparadora reconoció puntos a mejorar pero insistió en la dificultad de ganar en el estadio Capital do Móvel de Paços de Ferreira. "Veníamos de tener ocasiones y no materializarlas, hoy las tuvimos y las conseguimos meter. El equipo tiene que mejorar, la fluidez del juego por dentro, algún pase que no tenemos que perder", apuntó.

"Si consigues hacer cuatro goles a Portugal en su casa, es que has hecho más cosas bien que mal. Tenemos que estar mejor compensadas cuando tenemos el balón. Es una de las cosas que podemos mejorar. Nos hacen gol de penalti, soy respetuosa con la árbitra, pero es una acción a balón parado. La otra es una transición que salen rápido", añadió.

"Son cosas a mejorar, pero insisto, Inglaterra empató a uno aquí. Hay que poner en valor, las primeras autocríticas somos nosotras. El nivel del equipo es alto. Son jugadas que pasan muy rápido que no son fáciles. Hay que valorar la victoria. Era el primero de tres y era muy importante empezar ganando", insistió, valorando la buena entrada de Esther arriba, en su conexión con Athenea, y de Vicky López para finalizar y llegar más.