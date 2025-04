La fortaleza del Bernabéu ante la debilidad visitante del Valencia

Madrid/Valencia, 4 abr (EFE).- El Santiago Bernabéu, sobre el que sostiene el Real Madrid sus opciones de título en LaLiga gracias a ser el mejor local (37 puntos ganados de 42 posibles), mide la reacción del Valencia de Carlos Corberán, con un punto negro aún por corregir tras escapar de la zona de peligro, ganar un partido lejos de Mestalla.

El Real Madrid cierra el sábado ante el Valencia en el estadio Santiago Bernabéu el ciclo de tres partidos seguidos ante su afición en una semana, tras buenas dosis de sufrimiento para vencer al Leganés (3-2), sosteniendo el pulso por el título liguero con el Barcelona, y empatar con la Real Sociedad (4-4), firmando el pase a la final de la Copa del Rey.

Un gran desgaste físico, inesperado, al regreso del parón de la competición doméstica por los partidos de selecciones. Un esfuerzo extra para remontar dos duelos que mostraron carencias defensivas del equipo de Carlo Ancelotti. Seis tantos recibidos, graves errores como bloque e individuales y una portería que en el momento menos oportuno presenta un problema.

La lesión muscular sufrida por Thibaut Courtois en su regreso a la selección belga coincide con un problema, también muscular, de Andriy Lunin. La solución de urgencia, si 'Carletto' no fuerza al portero ucraniano, que se probó en el último entrenamiento, es Fran González. Canterano de 19 años y 1,99 metros de altura.

Con vida en todas las competiciones consideradas grandes en el mes de abril, por primera vez con Ancelotti al mando en sus dos etapas en el club blanco, los resultados están por encima de las sensaciones. El Real Madrid necesita un partido redondo, un triunfo contundente, exhibir autoridad, y tiene una nueva oportunidad ante un Valencia endeble lejos de Mestalla, que además llega plagado de bajas.

Esperando un tropiezo que corte la racha del Barcelona, que se mide al Real Betis, y permita recortar los tres puntos de distancia antes del clásico liguero de Montjuic, los jugadores madridistas saben que ya no tienen licencia para fallar. Sus opciones al título pasan por intentar ganarlo todo y no habrá espacio para numerosos cambios de Ancelotti. Algún retoque puntual en el once, si ve con necesidad de descanso a Jude Bellingham por su gran desgaste, y poco más.

Tras el experimento fallido en la zaga de la Copa del Rey, todo apunta al regreso de la pareja de centrales formada por Antonio Rüdiger y Raúl Asencio, más la presencia de Fran García en el lateral izquierdo. Luka Modric y Arda Güler pugnan por hacerse un hueco en un equipo titular al que regresa Kylian Mbappé tras su respiro inicial copero.

El Valencia viaja a Madrid con la estadística y las sensaciones en contra. Con las importantes bajas de tres titulares indiscutibles como José Luis Gayà, Dimitri Foulquier y Luis Rioja por acumulación de tarjetas, el Valencia carga con la losa de no haber sido capaz de ganar esta temporada a ninguno de los equipos de la parte alta de la tabla.

El Bernabéu es una de las plazas más incomodas para los valencianistas, que han de remontarse a 2008 para encontrar su última victoria en un estadio en el que desde entonces ha tenido once derrotas y cinco empates, con una goleada por 5-1 como resultado más reciente.

Carlos Corberán, que llegó en Navidad con la misión de salvar al Valencia del descenso, vuelve a reencontrarse con el equipo con el que debutó en el banquillo valencianista. Fue un partido aplazado en su día por la dana que se jugó en enero y en el que el empate se le escapó al Valencia con un gol de Bellingham en el minuto 96.

El Valencia, que ha llegado a estar alejado en siete puntos de la permanencia, está ahora cuatro por encima de la 'zona roja'. La mejoría del equipo valencianista es notoria, sobre todo en Mestalla, donde en la primera vuelta ha sumado 15 puntos de 18 y lleva sin perder desde febrero, hace cuatro partidos.

La gran asignatura pendiente del equipo del valenciano son los partidos a domicilio, dado que es el único de la Liga que no ha ganado aún fuera de casa y además ha sufrido amplias derrotas contra los equipos de la parte alta. Contra el Barcelona fue goleado tanto en Liga (7-1), como en Copa (0-5), y contra el Atlético de Madrid también perdió 0-3.

Obligado a hacer cambios en su once titular, Corberán podría dar entrada a Max Aarons o Fran Pérez en el lateral derecho y a Jesús Vazquez en el izquierdo. Con Mamardashvili en la portería, la defensa la completarían los tres centrales Mosquera, Diakhaby, Tárrega, lo que supondría un cambio de dibujo, mientras que en el centro del campo Pepelu podría acompañar a los fijos Javi Guerra y Barrenechea.

En ataque, Diego López y Sadiq Umar apuntan a titulares por delante de Hugo Duro, que ya no fue titular en el último partido contra el Atlético antes de su lesión en detrimento del delantero nigeriano.

. Alineaciones probables:

Real Madrid: Lunin o Fran González; Lucas Vázquez, Rüdiger, Asencio, Fran García; Tchouaméni, Fede Valverde, Modric; Rodrygo, Vinícius y Mbappé.

Valencia: Mamardashvili; Max Aarons o Fran Pérez, Mosquera, Diakhaby, Tárrega, Jesús Vázquez; Enzo Barrenechea, Pepelu, Javi Guerra, Diego López y Umar Sadiq.

Árbitro: Cuadra Fernández (comité balear).

Encargado VAR: Figueroa Vázquez (comité andaluz).

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 16.15 horas (14.15 GMT)

Puestos: Real Madrid (2º, 63 puntos); Valencia (15º, 31 puntos).

La clave: El mayor desgaste físico del Real Madrid.

El dato: Nadie ganó más partidos de local en LaLiga que el Real Madrid (12 triunfos, un empate y una derrota); el Valencia es el único equipo de Primera que aún no ganó a domicilio.

Las frases:

. Ancelotti: "Nos espera un partido delicado, difícil, porque el Valencia está muy bien"

. Corberán: "En Mestalla competimos y en el Bernabéu queremos competir al máximo para conseguir el objetivo".

Bajas: Carvajal, Militao, Mendy y Ceballos (lesionados) en el Real Madrid; Gayà, Foulquier y Luis Rioja (sancionados) e Iván Jaime y Thierry Rendall (lesionados) en el Valencia.

Dudas: Lunin.

