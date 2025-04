El canadiense Michael Bublé clausurará en España el Festival de Cap Roig 2025

Girona (España), 4 abr (EFE).- El canadiense Michael Bublé se ha incorporado al cartel de la edición de este año del festival de Cap Roig, en la provincia de Girona (noreste), y será el encargado de su clausura con una actuación prevista para el 19 de agosto, informó este viernes la organización.

Este concierto es por el momento el único que Bublé ofrecerá este verano en España dentro de una gira internacional que pasará previamente por Catar y Reino Unido.

Su último trabajo, 'The Best of Bublé', es un resumen de su carrera, que incluye cinco premios Grammy en Estados Unidos y quince Juno en Canadá, además de una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y más de 75 millones de discos vendidos en todo el mundo.

El cantante y actor participa en el festival que este año celebra su 25 aniversario y que se desarrollará entre el 12 de julio y el 19 de agosto, con la asistencia de otros artistas como el argentino Fito Paéz, la banda británica Simple Minds o Tom Jones.

El festival, uno de los más conocidos de España, reúne a destacados artistas de todo el mundo en un paraje natural privilegiado frente al mar Mediterráneo. EFE