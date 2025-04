Eduardo Noriega reclama a las plataformas "una mirada más de autor, no tan comercial"

Esther Alaejos

San Juan, 4 abr (EFE).- El actor español Eduardo Noriega dice en una entrevista con EFE en Puerto Rico que las plataformas como Netflix o Prime Video "deben de insistir un poco más en el cine más personal y no solo hacer un cine que funcione".

"Echo de menos que quizá las plataformas deben arriesgar más o por lo menos deben abrir un poco la ventana para que quepa el cine más personal, una mirada más de autor, no tan comercial, para que no hagamos siempre o no tendamos a hacer una fórmula que funcione", asegura.

Noriega, quien es el artista invitado en la séptima Semana de Cine Español de Puerto Rico, considera que "lo bonito del cine es que haya todo tipo de cine y todo tipo de oferta verdadera para que el público luego decida".

No obstante, reconoce que las plataformas también apuestan en cierta medida por el cine de autor y que "las posibilidades que da el público son enormes".

Desde que el ctor español comenzó su carrera cinematográfica en 1994 con el filme 'Historias del Kronen', ha cambiado la forma en la que los espectadores consumen el contenido cinematográfico con la llegada de las plataformas de entretenimiento en línea.

"Ahora mismo se está rodando muchísimo. En España, concretamente, hay muchas plataformas que tienen su producción, su base allí. Netflix, Prime Video, Apple... Todas están rodando en España, series y producciones españolas, con lo cual hay muchísimo trabajo", agradece.

Para Noriega, cada género cinematográfico tiene sus características: "La expresividad de la comedia no tiene nada que ver con la del thriller, por ejemplo, el thriller es todo mucho más contenido".

"El ritmo es muy importante en todos los géneros, porque el cine tiene mucho que ver con la música, con el ritmo del movimiento de cámara, con cuándo dices la frase o cuándo haces el gesto, pero cada género es distinto y yo los disfruto por igual", menciona el intérprete, agregando que le gustaría inmiscuirse más en la comedia.

Noriega cuenta que en 2024 no ha parado de rodar y este año va a aparecer en tres largometrajes que se estrenarán en la cartelera: 'The Walking Dead, Daryl Dixon' junto a Óscar Jaenada y Alexandra Masangkay, la película de terror 'La Ahorcada', con Amaia Salamanca de protagonista, y en 'Julia Pastrana', una coproducción mexicano-española.

El actor afirma que es "un lujo y un placer" ser el artista invitado en la séptima Semana de Cine Español de Puerto Rico, que se celebra hasta el 9 de abril y donde se va proyectar 'Tesis' (1996), 'Cha-cha-chá' (1998) y 'El Lobo' (2004).

El actor estuvo por última vez en Puerto Rico hace 24 años en el estreno de la película 'Nadie Conoce a Nadie', de Mateo Gil, basada en la novela homónima de Juan Bonilla, y ahora visita la Isla del Encanto para conmemorar los 25 años de trayectoria de Wiesner Distribution en la distribución de cine iberoamericano.

"Cuando (Cynthia Wiesner) me dijo que celebraba el 25 aniversario, tenía que venir, tenía que estar aquí", apunta el actor nominado dos veces a los Premios Goya y que ha protagonizado más de 70 producciones audiovisuales.

Noriega, que 30 años después del estreno de 'Tesis', de Alejandro Amenábar, va a realizar un coloquio de preguntas y respuestas en San Juan, confiesa que le llena de "orgullo" que esta película haya sido la motivación de muchas personas para dedicarse al sexto arte porque significa que es un largometraje que "trasciende".

"'Tesis' es un referente para muchísima gente y mucha gente en países de Asia, en países de Hispanoamérica, me dicen que se dedican al cine por 'Tesis', porque la vieron muy jóvenes y les impresionó mucho la figura de Amenábar con 23 años, dirigir, escribir, componer la música, y también porque se ha proyectado en muchas escuelas de cine", relata. EFE

