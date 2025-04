Ángel Cristo reacciona sin pelos en la lengua a la demanda del Rey Juan Carlos a Revilla: "Dos tetas tiran más que..."

Continúan las reacciones a las acciones legales que el Rey Juan Carlos ha tomado contra Miguel Ángel Revilla por vulnerar su derecho al honor con las declaraciones "injuriosas" y "reprobatorias" que habría realizado sobre él entre 2022 y 2025, por las que bajo amenaza de demanda le reclama 50.000 euros en concepto de indemnización.

Un duro varapalo para el expresidente de Cantabria, que muy dolido no ha dejado de preguntarse públicamente por qué el Emérito le ha demandado a él y no a Corinna Larsen o a Bárbara Rey, por ejemplo, si han dicho cosas "mucho más gordas" que las que ha manifestado él (que ha llamado al abuelo de la Princesa Leonor "corrupto" y "apátrida fiscal", asegurando que el Monarca tendría una fortuna más de mil millones fuera de España).

Después de que la vedette haya dejado claro que no tiene miedo a una posible demanda de Don Juan Carlos y haya lanzado que quizás deberíamos preguntarle al Rey Felipe qué opina de las cosas que hace su padre, ahora es Ángel Cristo Jr. el que ha reaccionado sin pelos en la lengua a las acciones legales iniciadas por el Emérito.

En declaraciones a 'Vamos a ver' el hijo de Bárbara ha tirado de su habitual sentido del humor para responder a la pregunta de por qué el Rey ha demandado a Revilla pero no a su madre: "No denuncia a mi madre porque dos tetas tiran más que dos carretas. Así que a Revilla, le diría que, si no quiere tener pesadillas, se ponga un par de tetillas", ha aconsejado sin contener la risa.

Además, ha asegurado que no tiene miedo que Don Juan Carlos tome medidas contra él al ser quien filtró sus imágenes íntimas con la vedette. "A mí, ¿por qué? Yo no le he faltado al respeto" ha afirmado tranquilo, antes de acordarse de su madre y reavivar su guerra al afirmar que si las demandas del Rey "son como las que pone mi madre que nunca llegan, no tengo nada de qué preocuparme".

Menos irónico se ha mostrado ante los micrófonos de Europa Press cuando, explicando que "yo es que de política no sé... no suelo hablar" ha reconocido que "no tengo ni idea" de por qué el Emérito ha tomado medidas contra Revilla: "Tampoco creo que por denunciarle vaya a limpiar su imagen" ha sentenciado.

"A mí me cae bien" ha confesado cuando le hemos preguntado qué opinión tiene del padre de Felipe VI, insistiendo en que a él no tiene por qué demandarle "porque yo no he hecho nada". "No he hablado de él, yo he hablado de mí. No he hablado nada malo, todo bien. A mí me cae bien, también me cae bien Jesús Gil" ha añadido con ironía.

Cambiando de tema, Ángel, acompañado por Ana Herminia, ha confesado que el balance de sus seis meses de matrimonio es "todo bien" y ha querido desmentir los rumores de que habrían sido vistos en una clínica de fertilidad.