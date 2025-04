Andalucía y Valencia piden a Gobierno un "esfuerzo mucho mayor" para proteger a productores frente a aranceles

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, ha exigido junto a su homólogo valenciano, Miguel Barrachina, "un mayor esfuerzo" al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca para proteger a los productores españoles en estos tiempos "convulsos" en los que la producción agroalimentaria del país se sitúa en el foco de atención como consecuencia del anuncio de aranceles de Estados Unidos.

Lo han hecho en Valencia donde han mantenido una reunión en la que han abordado retos y desafíos comunes a las dos comunidades autónomas. "Exigimos la convocatoria urgente de una conferencia sectorial por parte del ministro Planas para que los consejeros podamos conocer, de manera pormenorizada, cuáles van a ser las líneas de actuación que el Gobierno de España va a poner en defensa del sector", ha reclamado el consejero Fernández-Pacheco.

En una nota de prensa, la Junta ha recordado que EEUU es el quinto país al que más exporta Andalucía y el primero fuera de la Unión Europea, con un crecimiento del 40% en las exportaciones el año pasado. En este sentido, el consejero andaluz ha lamentado que "las únicas noticias que tenemos por parte del Ministerio hasta ahora son a través de los medios de comunicación".

"Confiamos en que entre todos seamos capaces de armar un frente común que proteja al sector primario andaluz y español y que las consecuencias no las acaben pagando los de siempre, aquellos que garantizan la soberanía alimentaria del país y del continente", ha señalado.

En esta misma línea se ha pronunciado el consejero valenciano, Miguel Barrachina, quien ha asegurado que esta situación "pone en riesgo la competitividad de nuestros productos, y no podemos seguir esperando para que se tomen medidas efectivas". Asimismo, ha destacado que "la mejor defensa contra los aranceles es que dejen trabajar a nuestros agricultores, ganaderos, y nuestros pescadores" y que se adopten "medidas rápidas" para mitigar los efectos de esos aranceles.

Fernández-Pacheco y Barrachina también han abordado "los incumplimientos" del Ministerio con el sector de la pesca de arrastre. "A pesar de que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación se comprometiera con el sector a volver a los 130 días de pesca al año, gracias a la financiación íntegra de medidas compensatorias para cumplir con las obligatoriedades impuestas por la UE, la realidad que nos traslada el sector es que de esas palabras se las ha llevado el viento. Ni el sector ha logrado más días ni hay financiación al 100%", han lamentado.

En este sentido, el consejero andaluz ha exigido al ministro que cumpla con el sector, "que empiece de una vez por todas a trabajar en la actualización de los estudios científicos en los que se basan después las normas europeas y en el cambio de Reglamento", asuntos que ha calificado de "fundamentales" para evitar futuros recortes y que los pescadores puedan recuperar días de pesca hasta llegar a los niveles de 2019.

Asimismo, ha aprovechado para reclamar más fondos europeos "para ayudar de verdad a la pesca de arrastre". "No es de recibo que mientras hay organismos que no gastan los fondos europeos de pesca, a comunidades como Andalucía, que ejecuta todo el Fempa del que dispone, no se le den fondos suficientes para poder articular nuevas líneas de ayuda a este sector tan castigado", ha incidido.