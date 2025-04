Un tribunal de El Salvador declara "en rebeldía" a líderes comunitarios y ordena captura

San Salvador, 3 abr (EFE).- Un tribunal de Sentencia de El Salvador declaró "en rebeldía" a cinco líderes comunitarios y ambientalistas procesados por un supuesto homicidio cometido en el contexto de la guerra civil (1980-1992) y ordenó su captura, acción que "aún no se ha hecho efectiva", indicó este jueves a EFE un portavoz de una ONG.

Los líderes comunitarios enfrentarán el próximo 9 de abril un nuevo juicio por el presunto asesinato de una mujer en 1989, esto luego que el pasado 3 de febrero fuera aplazado el comienzo del juicio público por la no comparecencia de los señalados, quienes decidieron no presentarse por "la no existencia de garantías de un juicio justo y legal".

Ante esto, el Tribunal de Sentencia de la localidad de San Vicente (centro), que conoce la causa, "resolvió decretar en rebeldía" a los ambientalistas y "ordenó su captura", según se conoció la víspera en la noche.

Un portavoz de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES), que pidió reservar su identidad, indicó a EFE que los líderes "ya están al tanto" de la orden de dicho tribunal y que las capturas "no se han hecho efectivas".

Los ambientalistas Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pacheco y Saúl Rivas, son procesados desde enero de 2023 y pertenecen a la ADES.

También está involucrado Fidel Recinos, que no pertenece a la remota comunidad de Santa Marta -de la que son residentes los ambientalistas-, ubicada en el distrito de Victoria, que es reconocido por la lucha de sus pobladores contra la minería metálica.

Igualmente, son procesados Eduardo Sancho, alias Fermán Cienfuegos -uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz de 1992 que pusieron fin a la guerra interna- y Arturo Serrano Ascencio.

Los ambientalistas fueron sobreseídos el 18 de octubre del año pasado por un juzgado de sentencia de la localidad de Sensuntepeque (noreste) y, posteriormente, una corte de apelaciones revirtió el fallo y ordenó que se realizara un nuevo juicio.

La Fiscalía General salvadoreña señaló en su momento que "todos los procesados" son excombatientes de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y los acusó del asesinato de María Inés Alvarenga Leiva, el 22 de agosto de 1989, sin que haya dado mayores detalles del caso, que permanece bajo reserva. EFE