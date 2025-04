Tu sartén de acero inoxidable no tiene la culpa: este es el error que arruina el filete y quema el aceite

Las sartenes de acero inoxidable son un clásico rescatado en muchas cocinas por su resistencia, durabilidad y capacidad para alcanzar altas temperaturas. No se rayan fácilmente, no tienen recubrimientos que se deterioren y permiten una cocción precisa, especialmente para carnes. Sin embargo, no todo el mundo les saca el máximo partido.

Uno de los principales inconvenientes de este tipo de sartén es que no resulta intuitiva de usar. Muchos usuarios terminan abandonándola después de unos cuantos filetes pegados o aceites humeantes. La clave está en entender cómo funciona y, sobre todo, cuál es el momento exacto en el que está lista para cocinar.

Y aquí es donde entra en juego un truco que ha explicado en TikTok el cocinero y creador de contenido Alfredo Vozmediano, más conocido como @avozmechef. En su vídeo, el chef advierte: "No cometas este error. Para utilizar una sartén de acero inoxidable sin que los productos se peguen, hay que calentarla mucho, hasta que el agua no se evapore, sino que patine".

EL TRUCO DEL AGUA: CUÁNDO ESTÁ LISTA LA SARTÉN

Este fenómeno, conocido como efecto Leidenfrost, consiste en que el agua forma una especie de gota que se desliza por la superficie caliente sin evaporarse al instante. Cuando eso ocurre, explica el chef, "la sartén está en su punto perfecto para cocinar". En ese momento se ha creado una película de vapor entre la superficie y el líquido que actúa como barrera temporal, evitando que los alimentos se peguen.

La teoría es clara, pero en la práctica surge un problema: si en ese punto se añade aceite a la sartén, es muy probable que se queme.

¿EL ACEITE SIEMPRE SE QUEMA? SOLO SI LO HACES MAL

Vozmediano señala que "lo malo es que, calentándola tanto, cuando pones aceite, éste se quema, se vuelve nocivo y sale humo". Esto no solo estropea el sabor de la comida, sino que puede producir compuestos tóxicos y resultar desagradable en la cocina.

Por suerte, hay una solución sencilla, y es aquí donde entra en juego el truco estrella del chef. En lugar de echar el aceite en la sartén justo cuando alcanza esa temperatura extrema, lo que recomienda es un pequeño cambio de estrategia.

EL TRUCO QUE EVITA QUE EL ACEITE SE QUEME

"Un truco para que no se queme el aceite es ponerlo directamente sobre el producto que quieras cocinar", explica Alfredo. Así, el aceite no entra en contacto directo con la sartén ultra caliente, sino que se encuentra primero con el alimento, que actúa como barrera térmica. "El producto enfría el aceite y no se llega a quemar, pero aún conseguimos el efecto antiadherente de tener una sartén bien caliente", resume el cocinero.

Este consejo puede marcar la diferencia entre un filete bien marcado y otro arruinado por un aceite humeante.