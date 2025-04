Sumar pide "calma" con los aranceles de Trump y ve una "inmensa oportunidad" para acercarse a China

El portavoz parlamentario de IU integrado en Sumar, Enrique Santiago, ha abogado este jueves por "responder con calma" a los aranceles del 20% que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado para todos los productos de la Unión Europea, medida que ve como una "inmensa oportunidad" para que Europa estreche los lazos comerciales con China y otros mercados.

Durante una rueda de prensa en el Congreso, Santiago ha explicado que esa respuesta con calma se debe a que los aranceles podrían tener un impacto de 21.000 millones de euros en exportaciones de diferentes productos, sobre todo del sector agroalimentario.

En este punto, el diputado ha saludado el plan de 14.100 millones de euros que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este mismo jueves para proteger a la economía española de los aranceles norteamericanos.

DESACONSEJA ARANCELES RECÍPROCOS

"Es una gran decisión, una buena decisión", ha ensalzado Santiago. No obstante, el portavoz de IU considera que a esta respuesta se tiene que sumar la búsqueda de nuevos mercados. "El mundo es muy grande, Estados Unidos no es el centro del mundo", ha comentado Santiago, que también defiende la imposición de impuestos progresivos "justos" a compañías multinacionales estadounidenses con intereses en España.

Y es que, el diputado no considera la fórmula de replicar con aranceles similares. "No podemos desear para otros lo que no deseamos para nosotros mismos", ha argumentado. Por este motivo, ha insistido en que la posición de Sumar pasar por incrementar la recaudación mediante impuestos y nuevos mercados.

Además, ha defendido la búsqueda de nuevos mercados porque con la administración de Donald Trump asentar una relación con Estados Unidos de cualquier tipo es un "océano de riesgos" y de inseguridad comercial, económica y jurídica.

CENSURA LA POSICIÓN DE VOX

Por último, Enrique Santiago ha tachado de "absolutamente inaceptable" la posición de Vox, que a su juicio se está "alineando con el agresor" por señalar antes las políticas de Bruselas y España antes que las de Estados Unidos.

"No es verdad que el Gobierno español sea responsable de los aranceles", ha dicho el portavoz, para zanjar su intervención diciendo que los de Santiago Abascal buscan con su posición "echar balones fuera" y "no tienen la valentía" de defender los derechos y los intereses de las empresas españolas.