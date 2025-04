Montse Tomé: "Me encantaría que en España se jugara un Mundial; ¿cuándo?, cuando se pueda"

La seleccionadora nacional de fútbol femenino, Montse Tomé, ha dicho que le "encantaría que en España se jugara un Mundial", pero matizando que "cuando se pueda", en alusión a la negativa por parte de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, hacia una hipotética candidatura española junto a Portugal y Marruecos para albergar el torneo de 2035.

"Me encantaría que en España se jugara un Mundial; ¿cuándo?, pues cuando se pueda. Lo cierto es que yo estoy muy centrada en lo nuestro. Tenemos mucho aquí y sobre todo trato de disfrutarlo, y para disfrutarlo tenemos que estar focalizados en el equipo", afirmó Tomé este jueves en una rueda de prensa desde la ciudad portuguesa de Paços de Ferreira.

"Lo que sí me gustaría es que en España se pudiera celebrar un Mundial, que pudiéramos tener aquí a las mejores futbolistas del mundo de todos los países y que nosotros seamos uno de los equipos que más agrade", añadió sobre una hipotética candidatura que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) presentase a la FIFA, ahora ya sin sentido.

No en vano, Reino Unido se perfila como se para ese Mundial Femenino del año 2035 después de que Infantino confirmase este mismo jueves que es "la única candidatura válida" de las que se han presentado, pese al interés que la RFEF había mostrado la semana pasada en postularse.

"A mí desde la Federación tampoco me han transmitido nada exactamente de lo que ha ocurrido en todo esto. Y yo es cierto que estoy centrada en lo mío y que me gustaría que en algún momento o en algún año pues en España se celebrase el Mundial. Así que en ese sentido no puedo decir nada más porque realmente no lo sé", apuntó la entrenadora de la 'Roja'.

Así, su foco está en el partido de este viernes contra la selección portuguesa durante la jornada 3 del Grupo A3 en la Liga de Naciones. "Lo que les transmitimos es confianza, son opciones, soluciones y sobre todo confiar en las capacidades del equipo. Conocemos bien a Portugal, es una selección que contra España va a salir muy motivada", argumentó.

"Jugar contra España motiva y Sabemos que esto es un aliciente para todos los equipos. Tenemos que ser lo suficientemente serias para que nada nos sorprenda. Creo que venimos en una dinámica positiva de equipo y las jugadoras tienen muchas ganas de jugar mañana el partido", agregó.

"La clasificación, si la miras y solo te fijas en eso, pues es diferente. Pero creo que somos un equipo competitivo. Ya hemos dicho muchas veces que los equipos cada vez compiten mejor y esto hace que tengamos enfrentamientos. Inglaterra está en nuestro grupo. Creo que ese no era un partido que perdimos pero pudimos pero pudimos empatar o ganar, y esto dice mucho la competitividad. Lo mejor de esto es que dependemos de nosotras. Mañana tenemos un partido contra Portugal que va a ser diferente a lo que vimos en Bélgica e Inglaterra. Y el equipo ahora tiene la cabeza sobre todo en Portugal, en su casa", insistió.

"LA PALABRA QUE MEJOR DEFINE A PORTUGAL ES LA COMPETITIVIDAD"

"Portugal es uno de los equipos que más varía su posicionamiento, sus estructuras, etc. Hemos visto un poco de todo. Así lo hemos transmitido a las jugadoras. Ese 5-3-2, ese 4-4-2 con rombo, incluso durante el propio partido puede cambiar posicionamientos. El partido de Inglaterra empieza de una manera y la segunda parte cambia. Bueno, como también he comentado, lleva tiempo con este seleccionador. Llevamos tiempo analizando a este equipo y luego en el juego todo puede cambiar", avisó.

"Creo que España es un equipo con muchas alternativas. Tenemos diferentes opciones en la línea de ataque, tenemos diferentes opciones por dentro, en la línea de atrás, diferentes laterales... Lo bueno es que dentro de lo que nosotros esperamos del plan, de la preparación del plan, tenemos muy claro lo que puede hacer España. Y a partir de ahí, en función de lo que plantee Portugal, nos adaptaremos y sobre todo competiremos para ganar", auguró la seleccionadora española.

En ese duelo no estarán Kika Nazareth, Jéssica Silva ni Lúcia Alves. "Son tres jugadoras importantes para Portugal. Sobre todo Kika, que era el enlace antes de las dos puntas y transitaba mucho con esa jugadora de enlace para encontrar tanto a Jéssica como a Diana Silva, que son dos jugadoras rápidas. Diana sí que en principio está y Lúcia, dentro de que pudiera tener mayor o menor participación, también era importante", resumió.

"Independientemente de eso, yo creo que Portugal tiene grandes jugadoras. Es cierto que en la línea de atrás vienen habitualmente jugando Ana Borges, que estuvo también en nuestra Liga hace tiempo. La capitana del Benfica, que está con Martín-Prieto, también nos ha ido preguntando un poco de eso. Pero todo mi cuerpo técnico sigue la Liga de Portugal porque ahí tenemos a Martín-Prieto. Conocemos muy bien a esas jugadoras y tiene otro tipo de jugadoras que pueden empezar mañana y que también puede generar un contexto incómodo", advirtió Tomé.

"El nivel de Martín-Prieto en la Liga de Portugal se está viendo. Creo que ella nos ha contado cómo trabaja. La Liga portuguesa está mejorando mucho, es una Liga que dentro de esos equipos de arriba compiten entre ellos. Un fútbol muy abierto, un fútbol muy vertical, que también creo que es algo que puede caracterizar a la selección de Portugal. Hemos hablado y lo cierto es que ella está muy contenta aquí y hemos valorado mucho el registro goleador de Martín-Prieto", comentó.

"Y en cuanto a la evolución de Portugal en estos últimos años, ha pasado de ser una selección que competía a que la tengamos en cuenta por lo que ha ido haciendo en el Mundial de Nueva Zelanda, ahí consiguió un buen empate contra Estados Unidos, que es una buena noticia", indicó.

"Y ahora también en la Nations. Es verdad que para la clasificación de la EURO juega la repesca en dos partidos muy competidos contra Ucrania y República Checa, que generan ciertos problemas, pero al final compite. Creo que la palabra que mejor define a este equipo es la competitividad. Dentro de que esas jugadoras han podido repetir ciertas alineaciones desde el principio porque les ha dado un contexto de confianza y se ha podido ver en el partido contra Inglaterra", recordó.

"Inglaterra es una selección 'top' mundial y han conseguido darle la vuelta o el empate. El partido de Bélgica es un contexto diferente y consiguen ganar 1-0. Creo que estamos ante una selección buena, ante una selección con sus virtudes y nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo bien", reiteró.

"El resultado siempre te ayuda a tener mayor confianza y es lógico que los equipos crecen a partir de la victoria, a partir de buenos trabajos, a partir de ver que te ves competitiva contra las mejores selecciones. Nosotros sabemos que Portugal contra España va a salir sin presión y va a salir con mucha motivación. Como he comentado antes, nosotros tenemos una grandísima capacidad, el equipo está preparado, está con muchas ganas y tenemos que seguir adelante", repitió.

"Tenemos que ser lo suficientemente serias para que las debilidades que nos quiere atacar Portugal las tengamos ajustadas. Sabemos cómo nos pueden hacer daño los rivales, sabemos cómo Portugal nos puede generar problemas y tenemos en la cabeza cómo poder encontrar sus debilidades y cómo poder ser nosotras contra Portugal", concluyó la seleccionadora.