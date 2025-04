Ministro insiste en que consulta popular de Petro sólo preguntará sobre la reforma laboral

Bogotá, 3 abr (EFE).- El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, insistió este jueves que la consulta popular que impulsará el Gobierno del presidente Gustavo Petro solo tendrá preguntas relacionadas con la reforma laboral que hundió la Comisión Séptima del Congreso el pasado 18 de marzo.

"Las preguntas van a ser solamente del tema laboral, para que no se empiece a abrir la ventana con la fantasía de muchas personas que quieren poner una cantidad de temas, que si no tienen que ver con lo laboral no irán", expresó Benedetti a periodistas.

Petro y Benedetti lideraron este jueves una reunión con representantes de la Confederación Nacional de Acción Comunal de Colombia, en la que ese organismo, según el Gobierno, liderará la conformación de los comités por el "Sí" para la consulta popular.

"Ellos representan a 64.000 juntas de acción comunal del país y lo más importante es que dijeron que sí a la consulta, que ellos van a empezar a crear los comités del sí a la consulta", añadió el ministro.

Petro, por su parte, publicó una foto de la reunión y escribió: "Con la Confederación nacional de juntas de acción comunal. A configurar en cada acción comunal los comités por el SI".

Tras las manifestaciones del 18 de marzo a favor de la propuesta del Gobierno y el archivo el mismo día de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, insistió en que el Gobierno sacará adelante estas propuestas con decretos y con una consulta popular.

Algunos de los decretos con los que el ejecutivo plantea para empezar a implementar la reforma hundida ya son examinados por la Secretaría Jurídica de la Presidencia, explicó ese día Sanguino.

Petro, entre tanto, ha manifestado que seguirá adelante con la consulta popular que propuso, que para ser aprobada debe contar con el visto bueno del Senado con el que está enfrentado actualmente y donde carece de mayorías. EFE