María del Monte e Inmaculada Casal, abatidas en el último adiós a su abogado, Baena Bocanegra

El mundo de la abogacía de nuestro país ha perdido a uno de sus más reputados penalistas, con una trayectoria profesional de casi 60 años y más de 17.000 juicios a sus espaldas. Francisco Baena Bocanegra fallecía este miércoles en Sevilla a los 82 años y, teniendo en cuenta que a lo largo de su carrera se convirtió en abogado del Duque de Feria, Jorge Cadaval, María José Campanario, Baltasar Garzón o de procesos tan mediáticos como el el caso Guerra, el Rico o el de los ERE, su último adiós en el tanatorio de la S30 de Sevilla ha sido tan multitudinario como emotivo.

Rostros conocidos y colegas de profesión como Joaquín Moeckel, Javier Arenas o José Gandía, y como no podía ser de otra manera, María del Monte e Inmaculada Casal, a las que Bocanegra defendía por el atraco violento a su vivienda en agosto de 2023 por el que se detuvo a Antonio Tejado como presunto autor intelectual.

Desoladas, la cantante de 'Salta la rana' y su mujer han asistido al funeral en memoria de su abogado y, muy afectadas, han querido destacar que más allá de su representante legal "se ha ido un gran amigo, sin lugar a duda. Un gran hombre y un extraordinario profesional. Como profesional hemos tenido la suerte de tratarlo mucho y estamos consternadas porque se nos ha ido un amigo y alguien que ha sentado cátedra en su manera de hacer las cosas".

"Las cosas han venido un poco torcidas, llevaba algún tiempo regular, pero todos confiábamos en su fuerza y en su bravura, ¿no? Pero claro, no ha podido ser..." ha lamentado María emocionada, confirmando que aunque Bocanegra tenía problemas de salud, creían que saldría adelante.

Un día muy triste en el que la folclórica no ha querido comentar qué pasará ahora con el proceso por el robo a su domicilio, dejando claro que no es momento para comentar si el fallecimiento de su abogado afectará al caso: "Estamos aquí porque se nos ha ido un amigo y nada más, lo demás no es el momento de tener en cuenta nada más. Venga gracias".