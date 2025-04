La fórmula que usó el equipo de Trump para calcular los aranceles

(Bloomberg) -- La administración del presidente Donald Trump calculó sus nuevos aranceles basándose más que nada en en balanzas comerciales, rompiendo con la promesa de igualar las tasas arancelarias y barreras comerciales de otros países.

En una declaración publicada el miércoles por la noche para explicar su metodología, la Oficina del Representante Comercial de EE.UU., o USTR por sus siglas en inglés, detalló una fórmula que divide el superávit comercial de un país con EE.UU. por sus exportaciones totales, basándose en datos de la Oficina del Censo de EE.UU. para 2024. Y luego ese número se dividió por dos, produciendo la tasa “descontada”.

China, por ejemplo, tuvo un superávit comercial de US$295.000 millones con EE.UU. el año pasado sobre exportaciones totales de US$438.000 millones, una proporción del 68%. Dividido por dos según la fórmula de Trump, eso dio una tasa arancelaria del 34%. La misma fórmula arrojó aproximadamente la tasa aplicada para otras economías como Japón, Corea del Sur y la Unión Europea.

Inicia tu día bien informado con el boletín CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

Los países con los que EE.UU. tiene un superávit comercial también fueron afectados. Enfrentarán una tasa fija del 10%, al igual que las naciones en las que el comercio era aproximadamente igual.

La declaración del USTR decía que, aunque era técnicamente posible calcular las tasas para las barreras reales, esta metodología permitiría alcanzar el objetivo de Trump de reducir los déficit comerciales.

“Si bien calcular individualmente los efectos del déficit comercial de decenas de miles de políticas arancelarias, regulatorias, fiscales y de otro tipo en cada país es complejo, si no imposible, sus efectos combinados pueden aproximarse calculando el nivel arancelario consistente con llevar los déficit comerciales bilaterales a cero”, decía la declaración, que no estaba firmada.

Trump dio a conocer una serie de aranceles en un acto en el Jardín de las Rosas el miércoles al revelar un cartel con una serie de tasas basadas en los “aranceles cobrados a EE.UU.” y, a la mitad de la tasa, el “arancel recíproco con descuento”.

No se conocía la fórmula para calcular los aranceles antes del anuncio de Trump. Para aumentar la confusión, las tasas publicadas por Trump diferían ligeramente de las del anexo en la orden ejecutiva. Corea del Sur, por ejemplo, figuraba con un 25% en el tablero de Trump y con un 26% en el anexo.

La administración Trump había dicho que las tasas tendrían en cuenta tanto los aranceles como las barreras no arancelarias, como impuestos. Y el cartel de Trump mostraba las tasas bajo una categoría titulada “Aranceles cobrados a EE.UU. incluyendo la manipulación de divisas y las barreras comerciales”.

La fórmula real final no es como la Casa Blanca señaló inicialmente que se harían los cálculos.

En su memorándum del 13 de febrero en el que se preparaban los aranceles recíprocos, Trump ordenó un análisis de “alcance integral, examinando las relaciones comerciales no recíprocas con todos los socios comerciales de EE.UU.”, incluyendo aranceles, impuestos, barreras no arancelarias, manipulación de divisas y “cualquier otra práctica” que “imponga cualquier limitación injusta al acceso al mercado o cualquier impedimento estructural a la competencia leal”.

La lista no mencionaba balanzas comerciales, pero dijo por separado que el comercio no recíproco es “una de las causas del gran y persistente déficit comercial anual de bienes de nuestro país”.

La fórmula de Trump incluía otros dos parámetros: la elasticidad de la demanda de importaciones en función de los precios y la elasticidad de los precios de importación con respecto a los aranceles. Estos se fijaron en cifras que se anulaban mutuamente, y que en conjunto equivalían a multiplicarse por uno.

Traducción editada por Eduardo Thomson.

Nota Original: Trump’s ‘Reciprocal’ Tariff Formula Is All About Trade Deficits

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Suscríbete aquí al boletín Cinco Cosas Bloomberg en español está en LinkedIn Bloomberg en Español en YouTube Síganos en X en @BBGenEspanol Conozca nuestro canal de WhatsApp Y también TikTok @bloombergenespanol

More stories like this are available on bloomberg.com

©2025 Bloomberg L.P.