Jennifer Miranda entrena "con seriedad y pasión" para hacer historia en el boxeo español

Sevilla, 3 abr (EFE).- La boxeadora andaluza Jennifer Miranda, que combatirá contra la estadounidense Alycia Baumgardner para convertirse en la primera española en proclamarse campeona mundial, ha declarado este jueves que se prepara "con seriedad y pasión" para unificar los títulos del peso pluma.

Miranda, de 38 años y campeona interina de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA por sus siglas en inglés), participará el próximo 11 de julio en la velada que tendrá lugar en el Madison Square Garden de Nueva York, ante lo que se ha mostrado "profundamente agradecida" por disfrutar de "esta oportunidad única".

"Afronto este reto con la seriedad y pasión que me han caracterizado siempre, y sé que cada entrenamiento y sacrificio me han preparado para este momento decisivo en mi carrera", ha señalado la púgil gaditana, conocida como 'La Tormenta', en declaraciones facilitadas por su agencia promotora, The Boxer Club.

El entrenador de Jennifer Miranda, Javier Pardo, la ha tildado de "deportista excepcional" cuya "disciplina y determinación la distinguen en cada combate", como muestra su palmarés de doce peleas invicta en categoría profesional, sus dos títulos intercontinentales WBA, el título 'Gold WBA' y el campeonato interino del peso pluma.

Pardo se ha mostrado "convencido de que su carácter y la preparación que está llevando a cabo la harán brillar en el Madison Square Garden", puesto que es una boxeadora que "enfrenta cada desafío con una gran fortaleza". EFE

