El jefe de la mayor disidencia de las FARC es el criminal más buscado de Colombia

Bogotá, 2 abr (EFE).- El Ministerio de Defensa de Colombia publicó este miércoles el "cartel de los más buscados", encabezado por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco', máximo líder del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas FARC, por quien se ofrece una millonaria recompensa.

"'Mordisco' cuenta con 10 órdenes de captura por el homicidio de 26 defensores de DD.HH., 15 firmantes de paz y tres familiares de firmantes de paz. ¿Una persona con estos antecedentes es defensor o asesino del pueblo? Una información puede salvar vidas, incluso la suya", expresó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, en un mensaje publicado en la red social X.

El Gobierno asegura que el jefe del EMC cuenta con más de 30 años de prontuario criminal en los que se ha dedicado al "narcotráfico, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores y daño al medio ambiente".

El disidente de las FARC está acusado de ataques con explosivos en el suroeste de Colombia, del asesinato de cuatro menores indígenas en el sur del país en 2023 y del secuestro de 17 miembros de una misión médica en 2019, entre otros crímenes.

"Su ambición de poder ha llenado de miedo a comunidades campesinas y ha arrebatado el futuro de cientos de niños. No hay escondite para quienes persisten en la guerra. Invitamos a los colombianos a denunciar y ayudar a desmantelar sus redes de terror", señaló el Ministerio de Defensa.

Esa cartera también aseguró que el líder del EMC, por quien ofrece una recompensa de hasta 4.450 millones de pesos (unos 1,1 millones de dólares o un millón de euros), está escondido en la selva amazónica.

Según el centro de investigación del crimen organizado InSight Crime, alias 'Iván Mordisco' es "uno de los principales actores criminales del sur de Colombia".

La actividad delictiva del jefe del EMC comenzó hace unos 30 años cuando se unió a la ahora desmovilizada guerrilla de las FARC en donde se inició como guerrillero raso, pero luego se convirtió en francotirador y más adelante fue explosivista.

Hacia 2012, ya era el comandante del Frente 1 y seguía acatando las órdenes del mando de las FARC, aunque sus críticas a las conversaciones de paz entre la guerrilla y el Gobierno colombiano en Cuba fueron aumentando con el tiempo.

'Iván Mordisco' fue capturado en 2015 por el Ejército en la población de Miraflores (Guaviare) pero luego recuperó su libertad en un episodio que todavía no está claro.

Posteriormente sus desacuerdos con los mandos de las FARC se acentuaron y no aceptó el acuerdo de paz, tras lo cual, por medio de una carta, informó que no entregaba las armas al tiempo que llamó a todos los "guerrilleros, guerrilleras, milicianos y milicianas" que no estuvieran de acuerdo con el proceso de paz a "aunar fuerzas" y "continuar la lucha insurgente".

Debido a estas declaraciones, 'Iván Mordisco' no solo se convirtió en el primer comandante en disidencia, sino que pasó a ser uno de los más peligrosos del sur del país. EFE