Dulceida y Alba Paul responden a la gran duda: ¿Darán un hermanit@ a su hija Aria?

Atravesando la etapa más dulce de su vida como mamá primeriza tras el nacimiento de su hija Aria el pasado 15 de octubre, Dulceida ha celebrado por todo lo alto el estreno de la segunda temporada de su serie en Prime Video, 'Dulceida al desnudo 2+1' con una exclusiva fiesta en la madrileña 'Sala X'.

Siguiendo el dress code 'total look white', Aída Domenech ha deslumbrado con un diseño exclusivo de inspiración nupcial de la firma Victoria Collection con corsé estructurado y entallado, una red bordada a mano con perlas, falda con transparencias y una impresionante capa de plumas naturales.

A su lado, como no podía ser de otra manera, su pareja Alba Paul, su familia y amigos como Nagore Robles, Madame de Rosa, Susana Bicho, Marta Díaz, Mario Vaquerizo, Pablo Castellano, Lola Lolita, Violeta Mangriñán o Mar Lucas, que quisieron arroparla en este día tan especial.

"Siempre me abro en canal, soy como muy natural y muy corazón y eso se ve tanto en la primera temporada como en la segunda. Hay un hilo conductor precioso que es Alba y yo con todo el proceso de la maternidad. Viendo el seguimiento de mi trabajo, hay momentos más difíciles en los que se me ve más vulnerable, con muchos miedos, momentos muy, muy, muy felices, momentos de incertidumbre, familiares, trabajos, o sea, hay como de todo. Es real. Hay muchísimo contenido. Felicidad, ¿no?" ha expresado pletórica, convencida de que a sus seguidores les va a encantar.

Más enamorada que nunca de Alba, Dulceida ha revelado si se plantean dar un hermanito a su hija Aria y repetir la experiencia de la maternidad, que como confiesa es lo mejor que le ha pasado en la vida: "Eh, sí, pero todavía habrá a disfrutar de la pequeña que tiene seis meses casi".

ALBA PAUL, EN SU "MEJOR VERSIÓN"

"Ahora estoy viviendo mi mejor versión- He aprendido a ser de otra manera, estoy disfrutando de mi hija y estamos viviendo un momento único" ha revelado Alba por su parte, coincidiendo con su pareja al confesar que aunque sí que "habrá tiempo para otro peque" en su pequeña gran familia, "no ahora, todavía no". "Yo quiero centrarme en mi bebé, estar pendiente de ella, darle todo lo que pueda, aprender un poquito algún truquito de madre y ya cuando estemos más relajadas, quizás... pero no nos estamos planteando nada cara a vista" ha explicado.

Además, la influencer se ha pronunciado rotunda sobre las imágenes de la Princesa Leonor en bikini en una playa de Uruguay: "A mí me da pena porque la tratan como si no fuese una persona, una niña humana que va en bikini, que se va a cenar, que se va al centro comercial... No sé, a mí me da tristeza que se hagan ese tipo de titulares porque salga la niña en bikini. Nada que no haya hecho todo el mundo, básicamente" ha defendido.