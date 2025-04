Bachelet pide reformar la arquitectura financiera para que países en desarrollo tengan voz

Nairobi, 3 abr (EFE).- La expresidenta de Chile y vicepresidenta del Club de Madrid, Michelle Bachelet, abogó este jueves por dar pasos “urgentes y realistas” para reformar la gobernanza de la arquitectura financiera global, con el fin de equilibrar la representación y garantizar que los países en desarrollo puedan participar en la creación de las “reglas del juego”.

“Las instituciones actuales reflejan la realidad de 1945, no la de 2025. La representación y las decisiones deben ser equilibradas para que los países en desarrollo puedan tener voz en la creación de las reglas del juego. Sin eso, no hay legitimidad, y sin legitimidad, no podemos esperar una cooperación efectiva”, dijo Bachelet durante su participación en el diálogo político anual del Club de Madrid, que se celebra este jueves y viernes en Nairobi.

La expresidenta chilena (2006-2010 y 2014-2018) aseguró que el mundo afronta “una coyuntura crítica para el sistema financiero global”, en la que la abultada carga de la deuda, la desigualdad entre países y la creciente brecha en la financiación para el desarrollo y la acción climática, “no son simplemente problemas técnicos, sino que son fundamentalmente problemas políticos”.

“Debemos trabajar para encontrar puntos comunes, no solo en lo financiero, sino también en los valores, la equidad, la solidaridad y la responsabilidad compartida. Si no actuamos ahora, no solo socavaremos el desarrollo global y la acción climática, sino que también erosionaremos la confianza que mantiene unidos a los sistemas internacionales”, alertó.

Bachelet, que también fue la primera directora ejecutiva de ONU Mujeres y la alta comisionada de la ONU para los DD.HH., consideró urgente abordar el alivio y la reestructuración de la deuda, “no como una respuesta puntual, sino como un proceso permanente de transferencia dentro de los métodos internacionales”.

“Tenemos que construir un sistema internacional más justo (...), los países en desarrollo, especialmente los de bajos ingresos y las naciones vulnerables, están siendo obligados a pagar su deuda mientras enfrentan inundaciones, sequías y hambre”, aseveró.

Para ello, Bachelet consideró necesario que estos países tengan “una voz real” en las discusiones sobre la reestructuración de la deuda.

Por otro lado, indicó que los bancos multilaterales de desarrollo deben adoptar diversas medidas, como la revisión de sus balances y marcos de adecuación de capital, al tiempo que concretó que son necesarios más recursos y nuevas fuentes de ingresos.

En este contexto, mencionó los impuestos sobre combustibles fósiles y las transacciones financieras como posibles fuentes de financiación, y apoyó la propuesta presentada por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante su liderazgo del G20 el años pasado, sobre una tasa a los más ricos del mundo.

Fue, enfatizó la exmandataria, "una propuesta que lamentablemente no fue aceptada, pero creo que debemos seguir evaluando".

Además, pidió “no olvidar al sector privado” y alinear sus incentivos con una regulación “más estricta” y con mejores mecanismos de reparto de riesgo.

“Esta es una oportunidad no solo para arreglar lo que está roto, sino para construir algo mejor: un sistema más justo, más inclusivo y más fuerte”, remarcó Bachelet.

El diálogo político anual del Club de Madrid, que se celebrará durante dos días en la sede de las Naciones Unidas en la capital de Kenia, reunirá a exjefes de Estado y de Gobierno, representantes de instituciones internacionales, expertos y líderes de la sociedad civil para abordar las "reformas urgentes" en la gobernanza financiera mundial que permitan construir “un sistema más inclusivo, transparente y responsable”.

En este marco, los participantes trabajarán en la elaboración de recomendaciones concretas sobre fiscalidad, alivio de la deuda y transformación del sistema financiero. EFE