Aranceles de Trump llevan a VW y Mercedes a subir precios y cambiar producción

(Bloomberg) -- Los fabricantes de automóviles europeos están subiendo los precios y preparándose para trasladar la producción a Estados Unidos para intentar protegerse de los aranceles del presidente Donald Trump.

Volkswagen AG planea añadir tasas de importación a los precios de lista de sus vehículos enviados a los EE.UU., lo que indica que los aranceles del 25% de Trump tendrán un efecto inmediato en el mayor fabricante de automóviles de Europa. Volvo Car AB y Mercedes-Benz Group AG están estudiando ampliar la producción local para eludir los gravámenes.

Los fabricantes de automóviles alemanes se encuentran entre los más afectados por los mayores gravámenes de Trump a las importaciones de automóviles, que se espera que aumenten drásticamente los costos y perturben las cadenas de suministro. La sólida demanda de vehículos utilitarios deportivos más rentables y el lento cambio de los consumidores estadounidenses hacia los vehículos eléctricos lo convierten en un mercado lucrativo para empresas como Mercedes, BMW AG y Porsche AG.

Los aranceles, que entraron en vigor el jueves, representan un “punto de inflexión fundamental en la política comercial”, afirmó Hildegard Müller, presidenta del grupo de presión automovilístico alemán VDA. La medida solo producirá perdedores, también en EE.UU., donde los consumidores se verán afectados por “el aumento de la inflación y la reducción de la oferta de productos”.

Las medidas comerciales de Trump ya han sacudido a la industria automotriz, mientras que los compradores se apresuran a cerrar acuerdos y las acciones caen por temor a un aumento de los costos. Las acciones automotrices alemanas cayeron el jueves. Volkswagen y Mercedes registraron un baja de más de un 3% en las primeras operaciones, mientras que BMW retrocedió un hasta un 4,4%.

VW envió a los concesionarios de EE.UU. un memorando informándoles de las tasas de importación, así como de las medidas para detener temporalmente los envíos ferroviarios de vehículos procedentes de México y retener en puerto los coches enviados desde Europa, informó Automotive News. La compañía confirmó la existencia de la nota sin hacer comentarios sobre las tasas, diciendo que busca “el mejor interés de sus concesionarios y clientes”.

Mercedes podría tener que trasladar la producción de un modelo a EE.UU. para hacer frente al costo de los aranceles, dijo el jueves el jefe de producción de la compañía, Jörg Burzer, declinando comentar qué vehículo podría trasladarse a su fábrica de Tuscaloosa, Alabama.

Su importación más popular es el GLC, cuyo precio comienza en torno a los US$50.000. El fabricante alemán de automóviles de lujo vendió 64.163 unidades del SUV de tamaño medio en el país el año pasado, un 58% más que en 2023. Mercedes también está considerando retirar las ventas de sus modelos más pequeños y menos caros en EE.UU., según informó Bloomberg esta semana.

El ministro de Economía saliente de Alemania, Robert Habeck, celebró el ímpetu de la Comisión Europea a las conversaciones con la administración Trump, pero advirtió de una “respuesta clara y decisiva” si EE.UU. rechaza un acuerdo. “La manía arancelaria estadounidense podría desencadenar una espiral que también podría arrastrar a los países a la recesión y causar daños masivos en todo el mundo”, dijo Habeck.

--Con la colaboración de Monica Raymunt, Wilfried Eckl-Dorna, Iain Rogers y Rafaela Lindeberg.

