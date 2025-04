Aranceles de Trump amargan momento de precios récord del café en Colombia

(Bloomberg) -- El medio millón de familias productoras de café de Colombia se preparan para un golpe en su mercado más grande por los aranceles de Donald Trump, lo que trae un sabor amargo a un año que comenzó con la esperanza de que los precios mundiales alcanzaran un nivel récord.

“El anuncio del presidente Trump genera una preocupación legítima en nuestro sector cafetalero, especialmente por su posible efecto sobre la demanda de café de nuestro comprador más importante, Estados Unidos”, dijo German Bahamón, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, en una publicación en X.

Colombia es el tercer mayor productor de café del mundo, después de Brasil y Vietnam, con una producción de aproximadamente 14 millones de sacos el año pasado. El país andino se enfrenta ahora a un arancel del 10% sobre todas sus exportaciones a EE.UU. , incluido el café, que anteriormente estaba protegido por un tratado de libre comercio.

Colombia exportó el año pasado café a EE.UU. por un valor aproximado de US$1.100 millones, equivalente a cerca del 40% del total, según estimaciones de Asoexport, un grupo líder de exportadores de café colombiano.

Aun así, Colombia saldría relativamente ilesa en comparación con algunos rivales, según Gustavo Gómez, director de Asoexport.

“Nuestros principales competidores —Brasil, Guatemala, Honduras y Perú— todos parten del mismo escenario del 10% —dijo Gómez en un videoclip. “Vietnam, en cambio, parte con un arancel del 46%”.

Indonesia, el cuarto mayor productor del mundo, enfrenta un arancel del 32%.

El impacto de los aranceles es difícil de estimar, ya que también afectarán a sustitutos como el té, añadió Gómez.

Los futuros para el arábica en Nueva York, la variedad de alta gama que se utiliza en las cafeterías, se han mantenido cerca de un máximo histórico en las últimas semanas tras el mal tiempo que azotó las principales regiones productoras. La escasez de oferta también impulsó los futuros de robusta en Londres más de un 40% durante el último año.

Los cultivadores de flores de Colombia, que exportan alrededor del 80% de su producción anual a EE.UU., también están en riesgo por los aranceles de Trump.

Traducción editada por Paola Torre.

Nota Original: Trump Tariffs Sour Colombia’s Enjoyment of Record Coffee Prices

