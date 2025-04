Wall Street repunta a pesar de la ansiedad por próximos aranceles de Donald Trump

(Bloomberg) -- La volatilidad se apoderó de las acciones antes de la implementación de los aranceles del presidente Donald Trump, los cuales sentarán las bases para una reorganización del comercio mundial.

Tras una caída que superó el 1%, el S&P 500 borró las pérdidas tras sólidos datos de fábricas. Tesla Inc. lideró las ganancias en las acciones de gran capitalización tras la noticia de que Trump dijo a su círculo íntimo que Elon Musk se retirará de su función de asesor. Un informe independiente afirmaba que Amazon.com Inc. había hecho una oferta para comprar TikTok en EE.UU. Los bancos se recuperaron, con Goldman Sachs Group Inc. y Morgan Stanley subiendo cada uno más del 2%. Los bonos cayeron junto con el dólar.

En todo Wall Street, no hay un consenso real sobre qué esperar de los mercados, ya que las deliberaciones de Trump sobre los aranceles recíprocos se acercan a su fin.

Los bonos del Tesoro borraron las ganancias que llevaron el rendimiento a cinco años al nivel más bajo desde octubre. El rendimiento de EE.UU. a 10 años avanzó tres puntos básicos hasta el 4,20%. Los rendimientos de los bonos europeos subieron tras un informe de que el bloque se está preparando para responder a cualquier nuevo arancel. El dólar cayó un 0,2%.

“Nuestra sensación sigue siendo que, independientemente de si los aranceles son ‘mejores’ o ‘peores’ de lo esperado, creemos que la incertidumbre persistirá durante al menos unos meses y la atención se centrará en las perspectivas económicas de EE.UU., mientras que los mercados siguen siendo hipersensibles a cualquier flujo de noticias”, dijo Chris Senyek de Wolfe Research.

Newsmax Inc. se desplomó hasta un 50% tras una subida del 2.230% en sus dos primeros días como empresa pública. Boeing Co. dijo que el fabricante de aviones de EE.UU. ha implementado cambios radicales para reducir el número de defectos y contratiempos en su línea de producción.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió un 0,5% a las 12:24 p.m., hora de Nueva York.El Nasdaq 100 subió un 0,7%.El Promedio Industrial Dow Jones subió un 0,3%.El índice MSCI World subió un 0,3%.El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return subió un 1,1%.El índice Russell 2000 subió un 1,1%.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,2%.El euro subió un 0,6% hasta US$1,0854La libra esterlina subió un 0,4% hasta US$1,2972El yen japonés cayó un 0,3% hasta 150,12 por dólar.

Criptodivisas

El bitcóin subió un 2% hasta US$86.927,82El ether cayó un 0,4% hasta US$1.906,13

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó tres puntos básicos hasta el 4,20%.El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años avanzó tres puntos básicos hasta el 2,72%.El rendimiento de los bonos británicos a 10 años apenas varió hasta el 4,64%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió un 0,9% a US$71,81 por barril.El oro al contado subió un 0,6% hasta los US$3.130,83 la onza.

