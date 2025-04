Tomás Páramo presenta su segundo libro: una depresión, su amor incondicional a María y su faceta como padre

Día especial para Tomás Páramo, que ha presentado este miércoles, 2 de abril, su segundo libro 'Si supieras quien soy'. Feliz y orgulloso del trabajo que ha realizado, el influencer ha atendido a los medios y ha confesado estar "con la necesidad de entregar este libro a la gente y que la gente lo haga suyo".

Con este libro, Tomás entrega "esta historia que en un momento siento que ha sido mía" a los demás para que estos "la puedan hacer suya y dentro de estas líneas se puedan encontrar en una realidad muy sencilla pero muy común y que a veces tratamos como de ocultar por miedo, por complejo, por el qué dirán o por encontrarnos con nosotros mismos".

Por eso, ha desvelado que el propósito "es que la gente la pueda hacer suya y con que le sirva a una persona, le guste a una persona, pues ya habré cumplido mi propósito. Si pueden ser más, pues estaría bien, pero sí".

En cuanto a la depresión que ha sufrido y cómo le ha acompañado su mujer, Tomás ha comentado que "el papel más complicado es el de acompañar a la persona que sufre" porque "al final cuando tú sufres, quieres sufrir mucho en silencio y en ese silencio a veces intentas, o desde ese silencio, a gritos pides que la gente que está a tu alrededor te tenga que entender".

En ese sentido, cree que María García de Jaime "es un mástil en mi vida al que me agarro y del que con el cual no sé vivir sin él". Algo que siente cuando algunos de los dos se va de viaje por separado: "Me pasa mucho cuando ella se va de viaje por trabajo que, está ahí afuera y me quedo yo en casa o viceversa, que es cuando peor lo paso cuando me voy yo solo, es como que necesito mi bastón".

Es por eso por lo que con este libro "no quiero tanto que me encuentren a mí, sino que las personas se encuentren dentro del libro, que también descubran que muchas veces señalamos con el dedo y creamos juicios".

El joven se ha abierto ante los medios de comunicación y ha desvelado que ser padre joven "ha sido precioso" porque "ahora comparto cosas maravillosas con mis hijos". Tanto es así, que "me encantan las conversaciones que ya puedo tener con mi hijo mayor".

A pesar de ser precioso, Tomás ha reconocido que "ha sido muy difícil" porque les han juzgado por "ser jóvenes y estar en una situación de privilegio", algo que ha negado por completo. Además, ha confirmado que cuando vives algo así "renuncias a muchas partes de tu vida".

Sin embargo, María García de Jaime y él "siempre lo hemos llevado muy bien", pero ha reconocido que "el año pasado tuve un momento en el que sufrí mucho porque empecé a sentir mucha envidia por mis amigos cuando veía la libertad que ellos tenían de hacer planes, de entrar, salir, de viajar". Un momento en el que "incluso empecé a echar mucho de menos María", ya que "solo fuimos novios nueve meses".

Ahora mismo "estamos como en un momento de máximo caos en nuestra casa", pero "es verdad que, pese a que muchos días me pesa, la felicidad y la paz que me da abrazar a mis hijos no me la da nada en la vida", ha explicado el influencer. Tras reflexionar sobre la parte positiva y negativa, Tomás tiene claro que "no hay un amor tan bonito como el que descubres el día que eres padre" y en ese aspecto, ha concluido asegurando que "ser padre joven implica muchas renuncias, pero creo que sobre todo ganas vida, y creo que al final la vida siempre es alegría".

Tras tres hijos y una historia de amor idílica con María, Tomás no descarta tener un cuarto: "No sabemos... Nuestro corazón quiere, pero nuestra mente no". Además, ha desvelado que le encantaría tener una niña para que Catalina no eche en falta un apoyo femenino entre sus hermanos, pero "imagínate que viene el cuarto y encima es un niño que, por supuesto, le voy a querer con todo mi corazón". Aún así, "no sé si llegará algún día, de momento el corazón quiere, pero la mente y el trabajo no nos lo permite" ha explicado.