Temas del día de EFE Internacional del 2 de abril de 2025 (12.00 GMT)

GUERRA COMERCIAL

Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto anunciar una nueva batería de aranceles a numerosos países, desde la Unión Europea a México, pasando por Canadá y la India, que amenaza con afectar a los mercados internacionales y ahondar la guerra comercial que ya ha desatado.

(Trump ha bautizado la jornada el "Día de la Liberación")

(Está previsto que el anuncio se haga a las 20.00 GMT)

- Se darán reacciones de los países afectados y se hará seguimiento de las Bolsas internacionales

- El Gobierno, las empresas y el mercado en México, principal socio comercial de Estados Unidos, preparan sus medidas de respuesta a los aranceles que anuncie el presidente estadounidense, Donald Trump, mientras crecen los temores de una recesión debido a que el 80 % de las exportaciones mexicanas tienen como destino EE.UU.

- La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea (CE) y comisaria de Competencia, Teresa Ribera, inicia este miércoles una misión institucional hasta el viernes en Washington, coincidiendo con los aranceles globales que hoy impondrá el presidente estadounidense, Donald Trump

BIRMANIA TERREMOTO

Bangkok/Mandalay - La junta militar birmana ha rechazado la tregua ofrecida por una poderosa alianza de guerrillas y ha advertido que continuará sus "operaciones defensivas", con el conflicto civil como gran obstáculo a las tareas de ayuda tras un sismo que deja cerca de 3.000 muertos.

- Los equipos de bomberos rescataron este miércoles a dos hombres que habían quedado bajo los escombros de un hotel impactado de Naipyidó, la capital birmana, cinco días después del terremoto.

- En Bangkok, las autoridades dijeron este miércoles que aún buscan salvar vidas en el edificio derrumbado por el terremoto en Birmania, con 15 fallecidos y alrededor de 70 personas atrapadas.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén -. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció este miércoles que Israel amplia su ofensiva en el sur de la Franja de Gaza "para eliminar y depurar la zona de terroristas" y avisa de que "se apoderarán de amplias zonas que serán anexionadas al Estado de Israel".

- Al menos 19 personas, incluidos nueve menores, murieron este miércoles en un ataque israelí contra una clínica de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) que ahora acogía a palestinos desplazados en Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza, según la Defensa Civil de Gaza.

- Desde hace un mes, Israel impide la entrada de alimentos, ayuda humanitaria, combustible o medicamentos a la Franja de Gaza, en el que es ya el bloqueo más largo desde el inicio de la guerra y que sitúa una vez más a los palestinos al borde de la hambruna: "Sufrimos una muerte lenta".

- Familias y movimientos de reservistas en Israel se manifiestan en Jerusalén en favor del servicio militar obligatorio, defendiendo que "todos" sirvan en el Ejército, en el marco de la nueva ofensiva israelí sobre Gaza y mientras el país sigue lidiando con los problemas para reclutar a judíos ultraortodoxos y el número creciente de reservistas que no quieren volver a combatir

- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, llega hoy a Budapest, donde se reunirá a partir de mañana con el primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán, que ha decidido ignorar a la justicia internacional y a la orden de arresto contra el mandatario israelí emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) por supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza.

CHINA TAIWÁN

Pekín/ Taipéi- China dio este miércoles por finalizadas sus maniobras militares en torno a Taiwán con los ejercicios 'Strait Thunder-2025A', que incluyeron la realización de "simulacros de fuego real de largo alcance" en aguas del mar de China Oriental, frente a los que Taiwán afirma que mantiene sus "ejercicios de preparación para el combate".

UCRANIA GUERRA

Kiev - Rusia volvió a atacar la pasada noche territorio ucraniano con drones kamikaze de larga distancia, que han afectado sobre todo a las ciudades de Jarkov (noreste) y Zaporiyia (sureste), en un contexto de denuncias mutuas sobre la violación de la tregua energética.

(Texto) (Audio)

OTAN EXTERIORES

Bruselas - El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ofrece una rueda de prensa previa a la reunión que celebrarán el jueves y el viernes los ministros de Exteriores de la Alianza, y a la que asistirá por primera vez el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con la situación de Ucrania como telón de fondo.

VAL KILMER

Nueva York.- El actor estadounidense Val Kilmer, que alcanzó la popularidad tras meterse en la piel del cantante Jim Morrison o del superhéroe Batman, y actuar en películas tan taquilleras como 'Top Gun' o 'Tombstone', ha fallecido en Los Ángeles a los 65 años.

PARAGUAY BRASIL

Asunción - Paraguay aguarda una respuesta de Brasil, a cuyo Gobierno solicitó un informe sobre una operación de inteligencia ordenada entre junio de 2022 y marzo de 2023 contra funcionarios paraguayos, en medio de las negociaciones sobre la tarifa que los brasileños pagan por la energía de la hidroeléctrica de Itaipú, compartida por ambos países.

(Texto) (Foto)

INDIA CHILE

Nueva Delhi- El presidente chileno, Gabriel Boric, se reune este miércoles en Nueva Delhi con líderes empresariales y representantes gubernamentales indios para iniciar negociaciones para un Acuerdo de Asociación Estratégica Integral, equivalente a un tratado de libre comercio. (Foto) (Video)

EEUU TESLA

Washington - El fabricante estadounidense de vehículos eléctricos Tesla divulga las cifras de producción y entregas de vehículos en el primer trimestre de 2025, periodo en el que se prevé una pronunciada caída interanual de sus ventas, condicionadas por la participación del magnate Elon Musk como on su participación en el gobierno del presidente Donald Trump.

PANAMÁ MARTINELLI

Ciudad de Panamá - El jueves expira el salvoconducto concedido al expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014) para que pueda abandonar la Embajada nicaragüense en la capital panameña, donde se encuentra asilado desde febrero de 2024, para viajar a Nicaragua, una salida que se ha retrasado por la falta de acuerdo entre Managua y Panamá.

CRISIS MIGRATORIA CHILE

Santiago de Chile (Crónica) - La frontera norteña entre Chile y Bolivia, en la localidad de Colchane, la más porosa del país, se convierte cada noche en un gélido campo de escondite y persecución en medio de aguas estancadas y barro, donde el Ejército chileno persigue a los migrantes que, “engañados” por los coyotes, intentan entrar al país de forma irregular. Por Meritxell Freixas

NINTENDO SWITCH

Nueva York - La multinacional japonesa Nintendo presenta oficialmente y desvela nuevos detalles de su última apuesta en el sector de los videojuegos: la Nintendo Switch 2, que fue anunciada en enero y debe salir a la venta este año.

AGENDA INFORMATIVA

América

12:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL INDUSTRIA.- El Gobierno divulga el crecimiento de la producción industrial de Brasil en febrero. (Texto)

12:00h.- Miami.- EEUU ESPAÑA.- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, visita este martes y miércoles Miami (EE.UU.) para posicionar a la capital española como destino de primer nivel para la inversión extranjera mediante coloquios universitarios y reuniones con empresarios, gremios comerciales y con los alcaldes Francis Suárez y Daniella Levine Cava, de Miami y el condado Miami-Dade, respectivamente. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Guatemala.- GUATEMALA JUSTICIA.- Un grupo de testigos claves declara en el proceso judicial que enfrentan tres exparamilitares guatemaltecos acusados de cometer violaciones y crímenes de lesa humanidad contra 36 mujeres mayas del norte del país en 1981, en pleno conflicto armado interno (1960-1996). (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Nueva York.- EEUU SERIES.- Entrevistas con motivo del estreno de la segunda temporada de la serie "Your Friends & Neighbors", de Apple TV+, protagonizada por Jon Hamm, quien ocupa su primer papel principal en una serie desde la aclamada 'Mad Men'.

13:00h.- Nueva York.- NINTENDO SWITCH.- La multinacional japonesa Nintendo presenta oficialmente y desvela nuevos detalles de su última apuesta en el sector de los videojuegos: la Nintendo Switch 2, que fue anunciada en enero y debe salir a la venta este año. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Nueva York.- ONU GUERRAS.- El Consejo de Seguridad debate sobre "la protección de civiles en los conflictos armados". (Texto)

16:00h.- Lima.- PERÚ PETRÓLEO.- El presidente de la compañía estatal Petroperú, Alejandro Narváez, ofrece una rueda de prensa para corresponsales, semanas después de que la agencia de medición de riesgos Moody's le asignara una calificación de B3, dentro del rango que se conoce como "bono basura".

Washington.- GUERRA COMERCIAL- La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea (CE) y comisaria de Competencia, Teresa Ribera, viaja a Washington, donde se entrevistara entre otros con el presidente de la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos, Andrew N. Ferguson. (Texto)

Washington.- GUERRA COMERCIAL.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, celebra lo que ha denominado "Día de la Liberación" con la imposición de "aranceles recíprocos" a aquellos países que, según Washington, mantienen barreras comerciales contra los productos y servicios estadounidenses, una medida que podría afectar especialmente a la Unión Europea (UE). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington - EEUU ARTE - La National Gallery of Art de Washington presenta la exposición "In the Tower: Chakaia Booker: Treading New Ground", que muestra el arte creado por la escultora estadounidense Chakaia Booker con residuos como los neumáticos. (Texto)

Los Ángeles.- ARDE BOGOTA.- El cuarteto músical de rock alternativo español Arde Bogotá se embarca este miércoles en su primera travesía por EE.UU. con un concierto solidario para los damnificados en los devastadores incendios que asolaron el condado de Los Ángeles el pasado enero (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- EEUU AUTOMÓVILES.- El fabricante estadounidense de vehículos eléctricos Tesla da a conocer las cifras de producción y entregas de vehículos en el primer trimestre de 2025, un dato clave para la compañía cuando la mayoría de analistas prevén que sus ventas han caído hasta un 8 % en relación al mismo periodo de 2024. (Texto)

Washington - EEUU CIBERATAQUES - El subcomité de la Cámara de Representantes de EE.UU. sobre Asuntos Militares y Exteriores analiza en un panel cómo proteger las telecomunicaciones de Estados Unidos de ciberataques patrocinados por los Estados. (Texto)

Washington.- EEUU ABORTO.- El Tribunal Supremo de EE. UU. escuchará este miércoles argumentos en un caso impulsado por Carolina del Sur que podría restringir más el acceso al aborto, en el primer litigio sobre el tema desde la reelección de Donald Trump.

Buenos Aires.- JOAQUÍN SABINA.- Tercero de los diez conciertos que ofrece Joaquín Sabina en Buenos Aires entre marzo y abril, como parte de su gira de despedida 'Hola y Adiós', y todos ellos con las entradas agotadas. Movistar Arena

Buenos Aires.- ARGENTINA MALVINAS.- Argentina conmemora el Día Nacional del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas Movistar Arena (Texto)

Europa

13:00h.- Ciudad del Vaticano.- JUAN PABLO II ANIVERSARIO.- Se celebra en la basílica de San Pedro una misa por el 20 aniversario de la muerte de san Juan Pablo II que será oficiada por el secretario de Estado, Pietro Parolin, y en la que se espera la presencia de varias autoridades, entre ellas la primera ministra, Giorgia Meloni (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Bruselas.- OTAN EXTERIORES.- Rueda de prensa del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, previa a la ministerial de Exteriores de la Alianza. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Copenhague.- GROENLANDIA DINAMARCA.- La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, visita hasta el viernes el territorio autónomo de Groenlandia para reunirse con su nuevo Gobierno, en medio del interés de Estados Unidos por esta isla ártica.

Budapest.- HUNGRÍA ISRAEL.- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tiene previsto llegar hoy a Budapest, donde se reunirá a partir de mañana con el primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán. (Texto)

Bratislava.- ESLOVAQUIA POLONIA.- El presidente polaco, Andrzej Duda, inicia hoy una visita de dos días a Eslovaquia, donde se reunirá, entre otros, con su homólogo eslovaco, Peter Pellegrini.

Bakú.- AZERBAIYÁN ALEMANIA.- El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, efectúa una visita oficial a Azerbaiyán. (Texto)

Londres.- R.UNIDO ECONOMÍA.- La ministra británica de Economía, Rachel Reeves, comparece ante un comité parlamentario para dar explicaciones sobre los anuncios presupuestarios que realizó en la llamada Declaración de Primavera.

París.- FRANCIA ARTE.- La feria Art Paris da comienzo a su edición 2025. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA CINE.- El comité organizador del 47 Festival Internacional de Cine de Moscú presenta en rueda de prensa su programa (Texto) (Foto) (Vídeo)

Estrasburgo.- UE ACERO.- El pleno del Parlamento Europeo debate las últimas propuestas de la Comisión para apoyar al sector del metal y el acero. (Texto)

Varsovia.- UE DEFENSA.- Consejo informal de ministros de Defensa de la UE. (Texto)

Asia

Nueva Delhi.- INDIA CHILE.- El presidente de Chile, Gabriel Boric, viaja a la ciudad de Bombay, en el oeste de la India, donde tiene previsto participar en el evento 'Shoot in Chile' para promocionar al país sudamericano como escenario ideal para las producciones de la industria del cine indio (Texto) (Foto) (Vídeo)

