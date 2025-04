Tamara Gorro se abre en la publicación de su último libro, 'Ahora que vuelvo a vivir'

Tamara Gorro ha vivido un día de lo más especial: ha presentado su último libro, 'Ahora que vuelvo a vivir', "muy nerviosa", pero orgullosa de su trabajo: "Pensé que no iba a estar viva para escribir este libro" porque "pensé que me llevaba por delante".

La influencer ha asegurado que "he superado algo que por desgracia se lleva la vida de mucha gente", una depresión que le alejó de todos sus seres queridos y hasta de ella misma... pero ahora se ha acabado.

Tamara se conoce mejor que nunca y ahora es más 'Tama' que nunca: "'Tama' una tía vulnerable, con inseguridades, que ha tenido una vida jodida... y ahora me acepto", pero "ahora voy a labrar mi propio camino".

La colaboradora de televisión ha recordado también el momento en el que pensó en desaparecer, un "momento muy complicado" en el que toda su familia fue testigo de lo que le estaba ocurriendo porque "no podía quedarme sola".

Tamara tampoco ha tenido problema en hablar de Ezequiel Garay, del que ha asegurado que "en ningún momento me ha dejado sola, igual que la gente que me quiere, pero yo me alejaba del mundo". "Es el padre de mis hijos, una persona que voy a querer siempre, pero ya es diferente, él tiene su vida y yo la mía", ha recalcado.

En ese aspecto, también ha reconocido que "estoy abierta al amor", pero que hace tiempo "dejé de creer en el amor" porque "para mí el amor era la familia que tenía... mis hijos, mi marido", pero advierte que "a lo mejor me puedo enamorar".